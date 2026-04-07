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Carnet noir Mythique entraîneur, Mircea Lucescu est décédé

Clara Francey

7.4.2026

L'ex-sélectionneur de l'équipe roumaine de football Mircea Lucescu, remercié la semaine dernière, est décédé mardi soir des suites d'une crise cardiaque, a annoncé dans un communiqué l'hôpital de Bucarest où il était hospitalisé.

Mircea Lucescu le 26 mars dernier.
Mircea Lucescu le 26 mars dernier.
IMAGO/Alex Nicodim

Agence France-Presse

07.04.2026, 21:12

07.04.2026, 21:14

«M. Mircea Lucescu était l'un des entraîneurs et joueurs de football roumains les plus titrés, le premier à qualifier l'équipe nationale de Roumanie pour un Championnat d’Europe, en 1984. Des générations entières de Roumains ont grandi avec son image dans le coeur, comme symbole national. Que Dieu ait son âme», a écrit l'établissement hospitalier.

Lucescu est tombé malade il y a une dizaine de jours lors de la préparation d'un match amical contre la Slovaquie. Il avait été transporté à l'hôpital et devait sortir vendredi après «le traitement nécessaire pour stabiliser son rythme cardiaque», avait indiqué la fédération. Mais il a fait un infarctus ce jour-là.

L'entraîneur, 80 ans, avait été nommé sélectionneur en août 2024 avec un contrat de deux ans. Il a dirigé les «Tricolorii» pour la dernière fois il y a deux semaines, lorsque la Turquie a brisé leurs espoirs de se qualifier pour le Mondial pour la première fois depuis 1998 (défaite 1-0).

Dès les années 80

La fédération l'a remercié dans un communiqué, rappelant son bilan de 11 victoires, un nul et six défaites. Lucescu avait déjà entraîné la sélection roumaine dans les années 1980 avec à la clé une première qualification à l'Euro-1984. Il avait quitté le poste deux ans plus tard, déjà non qualifiée pour le Mondial au Mexique.

Ancien joueur dans l'équipe de Roumanie (1966-1979), Mircea Lucescu, fut le capitaine de la sélection à la Coupe du monde au Mexique en 1970. Sa carrière d'entraîneur de clubs l'a conduit de la Roumanie, à l'Italie, la Turquie et l'Ukraine. Il compte plus de 30 titres à son actif.

En 2024, il avait déclaré qu'il aurait été «lâche» de sa part de refuser le poste de sélectionneur roumain. Il a également été le sélectionneur de l'équipe nationale de Turquie entre 2017 et 2019. «Je suis le produit de ma propre volonté», avait-il déclaré récemment dans une interview accordée à des médias roumains, en revenant sur sa carrière.

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