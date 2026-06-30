Le sélectionneur allemand Julian Nagelsmann a affirmé qu'il ne démissionnerait pas de son poste après l'élimination prématurée de la Mannschaft en 16e de finale du Mondial 2026 face au Paraguay. «Je ne suis pas du genre à fuir», a-t-il lâché.

«Ce n'est pas la première fois que nous vivons ce genre de tournoi. Il y a des choses qu'il faut changer d'une manière ou d'une autre, mais ce n'est pas le moment d'en parler», a-t-il poursuivi. «Je ne suis pas quelqu'un qui va dire ‘maintenant qu'on est éliminés, je recule’», a-t-il appuyé.

«Si la Fédération veut que je continue, je continuerai. Et si elle ne le veut pas, elle peut me le dire. Je sais comment le football fonctionne. Il y a probablement beaucoup de monde qui aimerait que je ne continue pas. Mais malgré tout, je continuerai si la Fédération le souhaite».

Déjà éliminé en quart de finale de l'Euro 2024, organisé à domicile, Nagelsmann s'en remet désormais aux dirigeants de la Fédération allemande pour décider s'il doit rester ou non à son poste après une troisième Coupe du monde d'affilée que la Mannschaft quitte prématurément.

«Tout le monde sait comment je fonctionne en tant qu'entraîneur. Tout le monde sait quel type de football je prône. Il n'y a pas besoin d'un nouveau casting. Mes dirigeants savent quel entraîneur je suis. Et s'ils sont convaincus que je suis la bonne personne, ils me le diront. Et s'ils sont convaincus qu'un autre ferait mieux, ils me le diront aussi», a encore expliqué Julian Nagelsmann.

«Mes dirigeants ont du caractère»

Pour l'heure et quelques instants après la rencontre, le technicien de 38 ans, plus jeune sélectionneur lors d'un match à élimination directe de Coupe du monde, estime que ses dirigeants doivent prendre le temps de la réflexion.

«Ils m'ont parlé brièvement et m'ont consolé, comme ils l'ont fait avec tous les joueurs. Mais ce serait étrange qu'ils entament maintenant, deux minutes après l'élimination, une discussion sur mon contrat», a souligné Nagelsmann.

«Ça arrive parfois dans le football. Mais mes dirigeants ont du caractère et ils feront ça à un moment plus calme, quand ça se présentera. Ils ne vont pas discuter de ça à la va-vite, entre deux portes, dans le vestiaire, avec des joueurs en larmes», a-t-il conclu.