Rien ne se passe comme prévu du côté de Liverpool pour Florian Wirtz ! Une situation qui n’aura pas échappé au sélectionneur de la Mannschaft, Julian Nagelsmann. Ce dernier s’est exprimé sur les causes de la mauvaise passe de la star allemande.

Julian Nagelsmann (à gauche) a défendu Florian Wirtz face aux critiques. IMAGO/Sven Simon

Melchior Cordonier

Le sélectionneur de l’équipe d’Allemagne a de nouveau pris la défense de Florian Wirtz face aux critiques, estimant que les difficultés que rencontrent le joueur de 22 ans sont aussi liées à sa situation à Liverpool.

«Pour être honnête, la situation générale ne facilite pas la tâche de Florian non plus. Le club, dans son ensemble, n’est pas aussi stable cette année qu’il ne l’était l’an dernier», a déclaré Nagelsmann lors du premier jour d’entraînement avec la sélection, en vue des derniers matches qualificatifs pour la Coupe du Monde.

Après son transfert record d’environ 150 millions d’euros de Bayer Leverkusen vers Liverpool, le milieu offensif peine pour l’instant à répondre aux attentes. Florian Wirtz n’a toujours pas inscrit le moindre but après 11 journées de Premier League. Toutefois, Julian Nagelsmann a tenu à rappeler les qualités du joueur en tant que créateur de jeu.

Des occasions crées mais pas concrétisées

«Peut-être que quelqu’un devrait simplement concrétiser les occasions que Florian se crée. Cela pourrait être une idée. Il ne manque pas d’implication devant le but, mais, pour une raison ou une autre, le ballon ne finit pas au fond des filets. C’est aussi une part de vérité», a lancé le défenseur du joueur allemand. Pour rappel, les Reds n’occupent actuellement que la huitième place du championnat après plusieurs défaites.

Florian Wirtz a affiché de meilleures performances avec la Mannschaft lors de ses derniers matches. «Je pense qu’il a fait de nets progrès en octobre, notamment grâce à une intensité de jeu retrouvée par rapport à septembre», a déclaré le sélectionneur.

La star allemande devrait poursuivre sur cette lancée lors des matches contre le Luxembourg vendredi (20h45) et contre la Slovaquie lundi (20h45) à Leipzig. «Il doit continuer sur cette voie et nous savons tous ce dont il est capable. Il est tout à fait normal qu’un joueur de son âge traverse une petite période de baisse», a ajouté Nagelsmann.

Notice sur l’IA : cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle et adapté par la rédaction romande de blue News (nl).