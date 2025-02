Un simple message à la sélectionneuse nationale Pia Sundhage a propulsé Naina Inauen en équipe de Suisse. La milieu de terrain de 24 ans, qui a grandi dans un élevage de chiens de traîneau en Norvège, est au bénéfice d'un parcours hors du commun.

Naina Inauen a principalement joué dans le championnat norvégien. IMAGO/Bildbyran

Keystone-SDA, par Simon Scheidegger ATS

Lorsque Naina Inauen apprend qu'elle a été sélectionnée, pour la première fois, en équipe nationale, elle a envie d'exulter. De laisser exploser sa joie. Mais c'est en silence qu'elle doit jubiler, dans un premier temps du moins.

Car au moment où la nouvelle lui parvient, Inauen se trouve dans un environnement feutré, où le silence est roi: elle est plongée dans ses études de droit à la bibliothèque Deichman, la plus grande de Norvège. Sur le moment, la jeune femme ne peut toutefois pas entièrement cacher sa joie. Sa réaction suscite alors l'étonnement des autres étudiants qui garnissent la bibliothèque.

La jeune Suissesse raconte la scène en riant, depuis l'hôtel où réside l'équipe nationale, à Pfäffikon. Les Helvètes entameront leur campagne de Ligue des nations vendredi (19h) contre l'Islande à Zurich avant d'affronter la Norvège mardi (18h) à Stavanger.

Ce rassemblement – sa première expérience en équipe nationale – a une saveur toute particulière pour Inauen, qui doit apprendre à connaître ses coéquipières. Car si la plupart d'entre elles ont lancé leur carrière en Suisse, la joueuse de 24 ans a grandi loin de son pays natal, en Norvège.

La passion de son père

Alors qu'elle était âgée de neuf ans, ses parents ont décidé de quitter la Suisse pour rejoindre ce pays scandinave. Originaire d'Appenzell, son père Emil est passionné des sports d'hiver. Il aime les randonnées en montagne, l'alpinisme et le freeride, et a déjà traversé Madagascar à vélo. Mais s'il a un hobby qui passe avant tous les autres, ce sont les courses de chiens de traîneau.

A Grimsbu, un petit village situé entre Trondheim et Lillehammer, il a fondé avec sa femme Barbara le «Team Swiss», a participé avec ses chiens aux courses les plus prestigieuses et est devenu un as de cette discipline. Jusqu'à 500 chiens de traîneau peuvent vivre dans l'élevage des Inauen.

C'est dans cet environnement hors du commun que Naina a grandi avec son frère et sa soeur, respectivement deux ans et quatre ans plus jeunes qu'elle. «Une vie au milieu de nulle part», raconte Inauen. «Il y a probablement plus de vaches et de chiens que d'habitants. Et on apprend ce qu'est le froid et ce que cela signifie d'être dehors par moins 30 degrés.»

Court détour par Saint-Gall

Enfants, les Inauen étaient habitués à accompagner leurs parents lors des entraînements sur les traîneaux. Mais Naina a rapidement pris plus de plaisir à jouer au ballon rond avec les jeunes de son âge dans la cour de récréation de l'école. «On n'a pas beaucoup de choix quand on est enfant, mais j'ai trouvé que le football était cool», commente-t-elle. La Suissesse s'est démarquée dans les ligues norvégiennes par sa force au duel et par sa constance. Entraîneur de football diplômé, son père est la personne la plus importante dans son parcours sportif.

Pendant la pandémie, Inauen a joué dix matches pour Saint-Gall-Staad. Mais à part cette parenthèse en Suisse orientale, c'est en Norvège que la milieu de terrain a fait ses classes. Tout d'abord à Tromsø et, depuis un an, à Lyn. Ce club de la capitale Oslo évolue dans la Toppserien, la plus haute division norvégienne. «En termes d'importance accordée au football, il y a une énorme différence entre la Norvège et la Suisse, souligne Inauen. En Norvège, tu fais partie des enfants sympas quand tu perces dans le foot, alors qu'en Suisse, on te demande ce que tu fais à côté.»

La successeure de Lia Wälti ?

Il y a quelques semaines, lors d'un entraînement, Inauen s'est dit qu'elle pourrait écrire à la sélectionneuse de l'équipe suisse Pia Sundhage pour lui faire part de son intérêt à jouer pour la Nati. C'est l'entraîneure des gardiennes de son club qui l'a mise en contact avec la Suédoise. Inauen pensait que son message resterait sans suite.

Mais en réalité, il a attisé la curiosité de Sundhage. La sélectionneuse nationale s'est informée, a échangé avec l'entraîneur d'Inauen et a contacté Hege Riise, l'ancienne joueuse et sélectionneuse norvégienne, qui suit toujours de près le football dans son pays.

Durant sa carrière, Sundhage se distinguait principalement par sa compréhension du jeu et sa robustesse dans les duels, un profil relativement proche de celui qu'affiche Naina Inauen. Par ailleurs, la sélectionneuse souhaiterait pouvoir compter sur une joueuse capable de suppléer Lia Wälti en cas d'absence de la capitaine. Cette dernière a souvent dû se battre contre les blessures et l'absence de plan B pourrait poser problème à la Nati. De quoi donner envie à Sundhage de répondre favorablement à la joueuse de 24 ans.

Alors, Naina Inauen deviendra-t-elle la remplaçante de Lia Wälti ? En tous cas, si elle convainc lors du rassemblement à venir, le nom d'Inauen pourrait revenir régulièrement dans la liste des 23 de Pia Sundhage dans les années à venir. «C'est un grand honneur pour moi de faire partie de l'équipe nationale», se réjouit-elle.

Elle sait aussi, bien sûr, que l'Euro féminin se tiendra en Suisse en juillet prochain. «Je ne pense pas à ça, assure-t-elle toutefois. Je prends jour après jour et entraînement après entraînement, en essayant de soutenir l'équipe positivement.»

Si dans quelques mois elle est sélectionnée pour l'Euro, elle pourrait être amenée à jubiler une nouvelle fois dans la bibliothèque de Diechman.