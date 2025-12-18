Naples a battu en demi-finale de la Supercoupe d'Italie le tenant du titre, l'AC Milan, 2 à 0, jeudi à Ryad.

Agence France-Presse Gregoire Galley

Le Napoli a ouvert la marque par David Neres (39e) qui a profité d'une erreur du gardien français du Milan Mike Maignan, surpris par un centre à ras de terre de Rasmus Hojlund.

L'international danois, parfaitement lancé en profondeur, a doublé la mise à la 64e minute d'une frappe croisée pour valider la victoire du champion d'Italie en titre.

Naples, vainqueur à deux reprises de la «Supercoppa italiana» (1990, 2014), affrontera en finale lundi, soit Bologne, sacré en Coupe d'Italie, soit l'Inter, vice-champion d'Italie 2025, opposés dans la seconde demi-finale vendredi.

L'AC Milan, 2e de la Serie A avec un point de retard sur l'Inter (1er) et un d'avance sur Naples (3e), a concédé seulement sa troisième défaite cette saison en 19 matches toutes compétitions confondues.

La Supercoupe d'Italie se dispute pour la quatrième année consécutive et pour la sixième fois de son histoire en Arabie saoudite. L'édition 2025 a une dotation record de 23 millions d'euros, dont 11 millions pour son vainqueur.