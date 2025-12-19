Le champion d'Italie en titre Naples a condamné vendredi le comportement «totalement hors de contrôle» de l'entraîneur de l'AC Milan Massimiliano Allegri durant la demi-finale de la Supercoupe d'Italie remportée par le Napoli (2-0) jeudi à Ryad.

Le Napoli a publié un communiqué incendiaire à l'encontre de Massimiliano Allegri ce vendredi. KEYSTONE

Agence France-Presse Clara Francey

«Naples condamne fermement l’attitude de l'entraîneur du Milan, Massimiliano Allegri, qui, lors de la demi-finale de la Supercoupe d'Italie, en présence de dizaines de personnes au bord du terrain et en direct à la télévision, a gravement insulté (le coordinateur sportif du Napoli, NDLR) Gabriele Oriali avec des propos offensants et répétés», déclare le club dans un communiqué.

«Nous espérons que cette agression, totalement hors de contrôle, ne passera pas inaperçue», poursuit le texte.

Durant la rencontre, les bancs des deux équipes au coude à coude en championnat se sont invectivés à plusieurs reprises après une faute d'Adrien Rabiot sur Matteo Politano (30e).

A l'issue du match, les entraîneurs Antonio Conte et Allegri ne se sont pas serré la main, mais aucun des deux n'a évoqué ces incidents devant la presse.

Après sa victoire contre le tenant du titre, Naples affrontera lundi en finale soit l'Inter Milan, soit Bologne, opposés dans la seconde demi-finale vendredi.