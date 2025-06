Après l'Utah, direction le Tennessee. Face aux Etats-Unis mardi à Nashville (mercredi 2h00 en Suisse), la Suisse dispute son ultime match de préparation avant les qualifiers pour la Coupe du monde.

Les Suisses joueront face aux Etats-Unis ce mercredi à 2h00. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

La sélection de Murat Yakin a quitté Salt Lake City dimanche avec le sentiment du devoir accompli. En battant le Mexique 4-2 dans des conditions loin d'être évidentes – chaleur d'une après-midi de juin au coeur des Rocheuses, pelouse plus adaptée à la pratique du football américain qu'à celle du «soccer», 40'000 supporters acquis à la cause de la «Tri» -, la Suisse a réussi le premier test de sa tournée américaine, même si tout n'a pas été parfait.

«Nous avons été efficaces. Le défi n'était pas évident face à une redoutable équipe mexicaine, mais nous l'avons relevé», a apprécié Murat Yakin en conférence de presse d'après-match. Le sélectionneur bâlois a par ailleurs donné des bonnes notes à ses joueurs, malgré une fébrilité défensive parfois palpable. «Tous ceux qui ont participé ont rempli leur mission», a-t-il jugé.

Chez Roman Josi

Une mission qui se poursuit désormais à Nashville, où la moiteur du Sud des Etats-Unis a remplacé le temps sec du «Mountain West». En arrivant dans la capitale du Tennessee (et de la country), les joueurs de l'équipe de Suisse ont aperçu au moins un visage connu, celui de leur compatriote Roman Josi. Difficile de rater le capitaine et vedette des Nashville Predators, visible sur une gigantesque affiche ornant l'arène multifonctions située au coeur de «Music City».

Granit Xhaka et compagnie évolueront quant à eux dans le stade de l'équipe de MLS locale, le Nashville SC, situé au sud de la ville. Un «vrai» stade de football qui accueillera par ailleurs trois matches de la Coupe du monde des clubs, dont un des Boca Juniors de Lucas Blondel, et où la Suisse affrontera les Etats-Unis pour la première fois depuis 2021 et une victoire en amical à Saint-Gall (2-1).

Les USA sans leur étoile

Les «Stars and Stripes» sont entraînés depuis septembre par l'Argentin Mauricio Pochettino. Mais l'homme qui avait emmené Tottenham en finale de la Ligue des champions en 2019 est déjà sous pression après trois défaites consécutives.

Battue par le modeste Panama (1-0) et le Canada (2-1) lors du «final four» de la Ligue des nations de la Concacaf, la sélection étasunienne s'est inclinée 2-1 devant la Turquie samedi dans le Connecticut. Les «Yanks» chercheront donc à se rassurer face à la Suisse, à quelques jours de disputer la Gold Cup, «l'Euro» de la Concacaf.

Un rendez-vous que les Etats-Unis aborderont sans leur meilleur joueur, Christian Pulisic. L'attaquant de l'AC Milan a renoncé à l'appel de Pochettino, éreinté par la belle saison qu'il vient de conclure en Italie (17 buts, 10 passes décisives toutes compétitions confondues).

Défense toujours incertaine

Murat Yakin peut lui compter sur ses cadres pour cette tournée américaine. Le sélectionneur devrait profiter de ce dernier match amical pour aligner une équipe similaire à celle qui défiera le Kosovo le 5 septembre pour la première des six rencontres de qualifications que livrera la Suisse en l'espace de trois mois.

Au rayon des inconnues, un poste est toujours à pourvoir en défense centrale aux côtés de Manuel Akanji. Après Cédric Zesiger, Stefan Gartenmann et Eray Cömert en mars, Yakin a lancé Aurèle Amenda contre le Mexique. Pas sûr que le jeune Biennois, très peu utilisé du côté de Francfort cette saison, n'ait déjà l'étoffe d'un titulaire en équipe nationale.

La situation est similaire sur le flanc droit de la défense, confié samedi au revenant Silvan Widmer après les expériences Isaac Schmidt et Lucas Blondel en début d'année. Un de ces deux hommes pourrait bien avoir une deuxième chance à Nashville après la performance en demi-teinte de l'Argovien à Salt Lake City.