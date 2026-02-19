  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Football Navarro mise sur les joueuses expérimentées

ATS

19.2.2026 - 12:58

Rafel Navarro a désigné son premier cadre de l'année. Pour le début de la qualification en vue de la Coupe du monde, le technicien espagnol a choisi de miser sur des joueuses expérimentées.

Rafel Navarro a désigné son premier cadre de l'année.
Rafel Navarro a désigné son premier cadre de l'année.
ats

Keystone-SDA

19.02.2026, 12:58

La Suisse affrontera l'Irlande du Nord le 3 mars à Lausanne, puis se déplacera à Malte le 7. «L'objectif sera de gagner ces deux rencontres», a dit Navarro lors d'une conférence de presse. «Nous avons besoin de victoires si on veut se qualifier pour la Coupe du monde.»

Dès lors, l'Espagnol a choisi de faire confiance aux filles de base des précédents rassemblements. Mais il a dû faire face au forfait de Smilla Vallotto (Wolfsburg), pas entièrement remise d'une blessure. Cela a entraîné le retour de Seraina Piubel (West Ham), qui n'avait pas été convoquée depuis l'été dernier.

Le poste de gardienne continue d'être soumis à la concurrence entre Irina Fuchs, Elvira Herzog et Livia Peng. Rafel Navarro n'a pas voulu dévoiler son choix. «Je pense que je sais qui jouera, même si le camp sera important. Mais je ne le dis pas encore aujourd'hui.»

Les plus lus

La Neuchâteloise Marianne Fatton glane une médaille d’or historique !
L'ex-prince Andrew a été arrêté
Lietha et Kistler vaincus : soupe à la grimace dans le camp suisse
Colbert censuré à la TV – L'interview devient virale sur le net
Charles III réagit après l’arrestation d’Andrew
«Il y a parfois des choses qui sont inexplicables» - Les maux de Roman Josi