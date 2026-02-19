Rafel Navarro a désigné son premier cadre de l'année. Pour le début de la qualification en vue de la Coupe du monde, le technicien espagnol a choisi de miser sur des joueuses expérimentées.

Keystone-SDA ATS

La Suisse affrontera l'Irlande du Nord le 3 mars à Lausanne, puis se déplacera à Malte le 7. «L'objectif sera de gagner ces deux rencontres», a dit Navarro lors d'une conférence de presse. «Nous avons besoin de victoires si on veut se qualifier pour la Coupe du monde.»

Dès lors, l'Espagnol a choisi de faire confiance aux filles de base des précédents rassemblements. Mais il a dû faire face au forfait de Smilla Vallotto (Wolfsburg), pas entièrement remise d'une blessure. Cela a entraîné le retour de Seraina Piubel (West Ham), qui n'avait pas été convoquée depuis l'été dernier.

Le poste de gardienne continue d'être soumis à la concurrence entre Irina Fuchs, Elvira Herzog et Livia Peng. Rafel Navarro n'a pas voulu dévoiler son choix. «Je pense que je sais qui jouera, même si le camp sera important. Mais je ne le dis pas encore aujourd'hui.»