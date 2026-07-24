La Challenge League a repris ses droits ce vendredi. Le Stade Lausanne-Ouchy et Neuchâtel Xamax se sont imposés à l'occasion de la première journée.

Pour sa première rencontre officielle sur le banc du Stade nyonnais, Aurélien Mioch a vu ses protégés s'incliner 2-0 à la Pontaise face au Stade Lausanne-Ouchy. Les finalistes de la dernière Coupe de Suisse ont fait la différence grâce à Théo Bouchlarhem (24e) et Keasse Bah, qui a transformé un penalty à la 77e.

A l'inverse, l'entraîneur Bruno Berner a débuté son aventure à Xamax par une victoire 3-2 à la Maladière contre le néo-promu Kriens. Bien que menant 3-1 à la pause, les Neuchâtelois ont tremblé jusqu'au bout suite au doublé d'Elio Rufener (38e/64e).

Réduit à 10 à la 55e, Wil s'est imposé à Rapperswil-Jona au terme d'un derby saint-gallois spectaculaire 5-4.