Challenge League
Première journée réussie pour Xamax et le SLO, Wil gagne un derby fou
Bruno Berner réussit ses débuts avec Xamax malgré une fin de match tendue.
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La Challenge League a repris ses droits ce vendredi. Le Stade Lausanne-Ouchy et Neuchâtel Xamax se sont imposés à l'occasion de la première journée.
Pour sa première rencontre officielle sur le banc du Stade nyonnais, Aurélien Mioch a vu ses protégés s'incliner 2-0 à la Pontaise face au Stade Lausanne-Ouchy. Les finalistes de la dernière Coupe de Suisse ont fait la différence grâce à Théo Bouchlarhem (24e) et Keasse Bah, qui a transformé un penalty à la 77e.
A l'inverse, l'entraîneur Bruno Berner a débuté son aventure à Xamax par une victoire 3-2 à la Maladière contre le néo-promu Kriens. Bien que menant 3-1 à la pause, les Neuchâtelois ont tremblé jusqu'au bout suite au doublé d'Elio Rufener (38e/64e).
Réduit à 10 à la 55e, Wil s'est imposé à Rapperswil-Jona au terme d'un derby saint-gallois spectaculaire 5-4.