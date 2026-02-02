Neuchâtel Xamax reçoit mardi son adversaire de Challenge League Yverdon en Coupe de Suisse. Vendredi, les rouge et noir ont aligné leur équipe M19 en championnat face à Bellinzone afin de préserver leur équipe A en vue de ce quart de finale, une décision controversée.

Neuchâtel Xamax FCS ne joue pas les premiers rôles cette saison en Challenge League, mais il a réalise son meilleur parcours en Coupe de Suisse depuis quinze ans. Alors qu'Aarau et Vaduz ont creusé l'écart en tête du classement de deuxième division avec 48 points chacun, les Neuchâtelois sont largués après 20 journées, avec 23 longueurs de retard.

Un coup de poker présidentiel

L'absence de perspective en championnat a poussé le président Jean-François Collet à tenter un coup de poker. Celui qui est à la tête de Xamax depuis 2021 a insisté pour aligner l'équipe M19 lors du déplacement de vendredi chez la lanterne rouge du championnat Bellinzone.

La direction du club a souhaité soigner la préparation pour le quart de finale de mardi. Les Tessinois ont ainsi infligé une sévère correction 5-0 aux jeunes Neuchâtelois.

C'est dans ce contexte qu'Anthony Braizat s'est présenté à la presse lundi. L'entraîneur de Xamax n'a pas mâché ses mots: ses joueurs, difficiles vainqueurs du Stade nyonnais au tour précédent, doivent se «transcender par rapport à la normale».

Invité à commenter le choix effectué face à Bellinzone, le technicien a botté en touche. «Je ne justifie pas. A l'interne, on connaît les choses, on sait pourquoi on fait ça. Moi qui ai 47 ans, je mets trois jours à récupérer d'un déplacement comme ça. On veut des joueurs conquérants, et on les a reposés pour qu'ils aient 'du jus' mardi», a-t-il asséné.

Les joueurs «surpris»

Malgré l'absence de compétition, les joueurs neuchâtelois n'ont pas chômé, selon les dires du Français: «Ils ont enchaîné six entraînements en neuf jours, avec une grosse intensité. Le groupe a travaillé dur pour arriver le jour J avec des bonnes jambes et une mentalité de guerrier.»

La décision de ne pas se rendre au Tessin a «surpris» le vestiaire de Xamax, selon Fabio Saiz. Le milieu de terrain neuchâtelois a reconnu que la pression sur l'équipe était forte: «Un quart de finale de Coupe, ça ne se joue pas tous les jours. Mais on ne se met pas de mauvaise pression, nous sommes motivés.»

Un parcours inédit depuis 2011

Le club neuchâtelois n'était plus allé aussi loin en Coupe de Suisse depuis la finale disputée en 2011, lorsque Xamax évoluait encore en Super League. Sous les yeux de leur président d'alors Bulat Chagaev, les rouge et noir s'étaient inclinés 2-0 face à Sion au Parc Saint-Jacques de Bâle.

Yverdon, qui s'est incliné 2-1 face à Aarau, «va avoir envie aussi», a prévenu Braizat. «C'est la meilleure équipe qui l'emportera, tant sur l'aspect psychologique que sur le football», a-t-il ajouté.

Xamax en outsider

Neuchâtel n'a pas encore battu Yverdon cette saison, et les deux équipes (respectivement 5e et 3e de Challenge League) sont séparées de onze unités. «Si on veut passer contre une équipe contre qui on a pris un point sur neuf cette saison, il va falloir qu'on élève notre niveau», a reconnu le technicien.

Pour l'emporter mardi, les rouge et noir sont condamnés à livrer une prestation sans faute. «Yverdon sait attaquer les espaces au bon moment. Mais si nous ne faisons pas d'erreur et que nous parvenons à être efficaces dans nos moments forts, nous allons les mettre en grande difficulté et passer en demies» s'est convaincu celui qui a également entraîné Yverdon entre 2017 et 2019.

Champion de Suisse en 1987 et 1988, Neuchâtel Xamax n'a encore jamais remporté la Coupe de Suisse, malgré cinq finales. «Si tu gagnes, tu es à un match de la finale», a résumé Braizat. «J'ai envie de motiver mes joueurs à faire cet exploit», a-t-il conclu.