Quatre matches après son retour, Manuel Neuer (re)met un terme à sa carrière internationale. Après l'élimination de l'Allemagne en Coupe du monde, le gardien de but confirme sa deuxième retraite.

Manuel Neuer avait confirmé sa participation à cette Coupe du monde au dernier moment.

Dans une interview accordée à «Sportschau» après l'élimination amère de l'Allemagne de la Coupe du monde, Neuer a répondu laconiquement «oui» à la question de savoir si le huitième de finale contre le Paraguay avait été son dernier match international. A l'issue de l'Euro 2024, le joueur aujourd'hui âgé de 40 ans avait annoncé une première fois sa retraite de l'équipe nationale.

Le sélectionneur Julian Nagelsmann l’avait toutefois rappelé dans l’équipe en tant que numéro un avant la Coupe du monde 2026. Cette décision avait suscité des débats avant le tournoi, notamment en raison de la relégation de dernière minute d’Oliver Baumann.

Interrogé sur MagentaTV pour savoir s’il avait encore la «force» nécessaire pour prendre un nouveau départ au sein de l’équipe nationale allemande après son retour, Neuer a répondu: «Non, c’est extrêmement amer de s’arrêter comme ça.»