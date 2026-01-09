Neuf jeunes footballeurs suisses ont perdu la vie lors du tragique incendie de Crans-Montana. Ils jouaient dans trois clubs régionaux de Suisse romande, a annoncé vendredi l'Association suisse de football sur son site. Plusieurs autres joueurs ont été blessés.

Keystone-SDA ATS

«L'Association Suisse de Football est en deuil et s'associe à la douleur de toutes les victimes de cette catastrophe ainsi qu'à celle de leurs familles et de leurs proches», écrit l'ASF. «Nous sommes en pensée avec toutes les personnes concernées - aujourd'hui et au-delà de ce jour».