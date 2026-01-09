  1. Clients Privés
L'ASF est en deuil Neuf jeunes footballeurs ont perdu la vie à Crans-Montana

ATS

9.1.2026 - 11:38

Neuf jeunes footballeurs suisses ont perdu la vie lors du tragique incendie de Crans-Montana. Ils jouaient dans trois clubs régionaux de Suisse romande, a annoncé vendredi l'Association suisse de football sur son site. Plusieurs autres joueurs ont été blessés.

Keystone-SDA

09.01.2026, 11:38

09.01.2026, 11:40

«L'Association Suisse de Football est en deuil et s'associe à la douleur de toutes les victimes de cette catastrophe ainsi qu'à celle de leurs familles et de leurs proches», écrit l'ASF. «Nous sommes en pensée avec toutes les personnes concernées - aujourd'hui et au-delà de ce jour».

Lutry pleure ses morts. «On a une génération qui a été décimée et ça va être très, très difficile de s'en relever»

Lutry pleure ses morts«On a une génération qui a été décimée et ça va être très, très difficile de s'en relever»

«Encadrer et aider les jeunes», après la tragédie de Crans-Montana

«Encadrer et aider les jeunes», après la tragédie de Crans-Montana

Avec sept jeunes qui ont péri dans les incendies du «Constellation», la commune de Lutry reste sous le choc : «On a une génération ici qui a été décimée et ça va être très, très difficile pour ceux qui restent de s'en relever».

09.01.2026

