Neymar a marqué dimanche pour la première fois depuis son récent retour au Santos, son club formateur. Il s'est ainsi enfin montré décisif après des performances critiquées.

Le Brésilien de 33 ans a cependant trouvé le chemin des filets sur penalty seulement, et de surcroît lors d'un match du championnat de l'Etat de Sao Paulo, face à un club de quatrième division.

Toujours très loin de son meilleur niveau, Neymar a ouvert le score à la 14e minute en prenant le gardien d'Agua Santa à contrepied, avec son habituelle course d'élan saccadée. Il a ainsi signé sa 139e réalisation en 234 rencontres sous les couleurs du Santos, qu'il avait quitté en 2013 pour rejoindre l'Europe et le FC Barcelone.

Il s'agit également de son premier but depuis le 3 octobre 2023. L'ancien du Paris Saint-Germain était alors un joueur du club saoudien Al-Hilal, avec lequel il a résilié son contrat fin janvier pour rentrer au pays.

L'aventure de Neymar dans le Golfe a été jalonnée de nombreuses blessures qui l'ont largement empêché de fouler les terrains. Le meilleur buteur de la sélection brésilienne n'a participé qu'à sept matches avec Al-Hilal en plus d'un an et demi. Son retour au Santos, bien qu'acclamé, suscite des inquiétudes quant à sa forme physique et à son niveau footballistique actuel.

Dimanche, en plus de son but, le Pauliste a délivré une passe décisive, autre première sur les quatre matches qu'il a disputés depuis son arrivée au Brésil. Son équipe l'a emporté 3-1.