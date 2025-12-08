  1. Clients Privés
Football brésilien Neymar contraint à une nouvelle opération du genou

8.12.2025 - 10:20

Neymar doit se soumettre à une nouvelle opération au genou gauche. La star brésilienne de 33 ans l'a confirmé dimanche après que son équipe de Santos a assuré son maintien en 1re division brésilienne en battant Cruzeiro 3-0 lors de la dernière journée du championnat.

Neymar doit subir une nouvelle opération au genou gauche.
Neymar doit subir une nouvelle opération au genou gauche.
L'attaquant, qui espère bien faire partie de la Seleçao lors de la Coupe du monde 2026, subit ainsi un nouveau coup d'arrêt dans une carrière gâchée par de nombreuses blessures. Il avait notamment été victime d'une rupture des ligaments croisés et du ménisque du genou gauche en octobre 2023 lors d'un match de qualification pour le Mondial 2026.

