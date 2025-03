Après un an et demi d'absence en raison d'une grave blessure, Neymar a de nouveau été appelé jeudi en sélection brésilienne. Il ambitionne de la porter vers un sixième titre mondial en 2026 malgré les résultats décevants de ces dernières années.

Neymar va à nouveau porter le maillot du Brésil. KEYSTONE

AFP ATS

Mais avant de réaliser son rêve américain de disputer cette Coupe du Monde aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique, l'attaquant de 33 ans va tenter de relancer une Seleçao à la peine dans les qualifications sud-américaines. À six journées de la fin, les quintuples champions du monde sont seulement cinquièmes, avec cinq points d'avance sur la Bolivie, première barragiste.

Pour son grand retour sous le maillot brésilien, l'ancienne star du FC Barcelone et du Paris Saint-Germain va se frotter à deux adversaires redoutables: la Colombie, finaliste de la Copa América l'an dernier, puis l'Argentine, rivale historique et championne du monde en titre. Le premier match aura lieu le 20 mars, à Brasilia, et le second cinq jours plus tard, à Buenos Aires.

De retour au pays

Meilleur buteur de l'histoire de la Seleçao, avec 79 réalisations, deux de plus que le «Roi» Pelé, dont il a hérité du numéro 10, Neymar avait joué pour la dernière fois en équipe nationale le 17 octobre 2023. Ce jour-là, à Montevideo, il s'était gravement blessé au genou gauche lors de la défaite 2-0 face à l'Uruguay.

Cette blessure l'a tenu éloigné des terrain pendant un an, alors qu'il venait de signer à Al-Hilal, en Arabie Saoudite, après son départ du PSG. En raison de ces problèmes physiques, le Brésilien n'a joué que sept matches pour le club saoudien en 17 mois.

Pour tenter de relancer sa carrière, «Ney» a finalement décidé de résilier son contrat avec Al-Hilal en janvier pour rentrer au bercail, à Santos, qu'il avait quitté en 2013 pour signer au Barça. Après des débuts poussifs, le numéro 10 s'est montré décisif lors de ses quatre derniers matches avec son club formateur.