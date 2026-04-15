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Même le président s’en mêle Neymar, un quatrième but et un billet pour la Coupe du monde ?

ATS

15.4.2026 - 08:54

La star Neymar, en ballotage pour intégrer la sélection du Brésil au Mondial cet été, a marqué son 4e but de l'année mardi, mais sans parvenir à faire gagner son équipe de Santos, tenue en échec par les Paraguayens de Recoleta (1-1) en Coupe sud-américaine.

Neymar a marqué son 4e but de l'année mardi avec Santos.
Neymar a marqué son 4e but de l'année mardi avec Santos.
KEYSTONE
,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

15.04.2026, 08:54

L'ancien joueur du FC Barcelone et du PSG, âgé de 34 ans, dispose d'une dizaine de matches pour convaincre le sélectionneur Carlo Ancelotti qui l'a snobé du dernier rassemblement, avant l'annonce de la liste le 18 mai.

Le sort du meneur de jeu est devenue une affaire d'Etat au Brésil où le président Lula a estimé mardi que le joueur devait être pris «s'il prêt physiquement». Touché par les blessures à répétition ces dernières années, Neymar n'a joué que 8 matches (sur 22) depuis le début de l'année 2026, pour quatre buts.

Sur son terrain fétiche de Vila Belmiro à Sao Paulo, il a marqué mardi dès la 4e minute du match de Coupe sud-américaine, une compétition continentale de deuxième niveau. Mais Recoleta a égalisé sur pénalty en fin de première période, au grand dam des supporters locaux qui ont fini par siffler leurs joueurs, maladroits.

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