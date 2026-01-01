  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Football Neymar prolonge avec le Santos jusqu'à fin 2026

ATS

1.1.2026 - 07:06

Neymar a prolongé jusqu'à fin 2026 avec le Santos
Neymar a prolongé jusqu'à fin 2026 avec le Santos
ATS

La star brésilienne Neymar est parvenue à un accord pour renouveler jusqu'à fin 2026 son contrat avec le Santos FC, son club formateur. Une source proche des négociations l'a confirmé à l'AFP.

Keystone-SDA

01.01.2026, 07:06

L'attaquant de 33 ans a vécu une saison difficile avec le Santos, qu'il a rejoint en début d'année, en raison de blessures à répétition. Mais il a joué un rôle-clé dans son maintien en première division.

Mercredi, l'ancien club de Pelé a publié sur ses réseaux sociaux une vidéo énigmatique montrant une vue aérienne du stade Vila Belmiro avec la date du 31 décembre 2026, accompagnée du texte: «L'heure approche», mais sans mentionner Neymar dont le contrat initial expire le 31 décembre à minuit.

Meilleur buteur de l'histoire de la Seleçao (79 buts, 2 de plus que Pelé), Neymar n'a pas joué en équipe nationale depuis plus de deux ans. Sa dernière rencontre sous le maillot du Brésil remonte au 17 octobre 2023, quand il avait subi une grave blessure au genou contre l'Uruguay.

L'ancien joueur du FC Barcelone et du PSG n'a pas encore été appelé par le nouveau sélectionneur du Brésil, l'Italien Carlo Ancelotti, qui a pris en juin les rênes de l'équipe cinq fois championne du monde. «Puisque nous parlons de Neymar, nous devons parler d'autres footballeurs. Nous devons penser au Brésil, qui peut être avec ou sans Neymar», a déclaré Ancelotti lors de sa dernière conférence de presse, début décembre, après le tirage au sort du Mondial 2026.

Les plus lus

Des dizaines de morts dans l’incendie d’un bar à Crans-Montana
Trump se lâche contre les Clooney et l’immigration en France
Quand Trump prend un faucon israélien... pour l'aigle d'Amérique!