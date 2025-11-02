La star brésilienne Neymar a fait son retour sur les terrains avec Santos, samedi lors de la 31e journée du championnat du Brésil. L'attaquant s'était blessé il y a un mois et demi à la cuisse droite.

Feinte sur coup franc c’est du jamais vu je crois pic.twitter.com/67eMrYKFdB — NeymarFR (@NeymarFr_) November 1, 2025

Keystone-SDA ATS

Neymar (33 ans), qui avait contracté une blessure au muscle fémoral de la cuisse droite lors d'un entraînement mi-septembre, est entré à la 67e minute contre Fortaleza (1-1). Il s'est distingué en tentant une feinte pour tromper le mur et le gardien adverses sur un coup franc. Alors qu'il allait frapper, il a interrompu sa course d'élan avant de tirer, mais sa tentative a été repoussée par le portier.

Après ce nul face à un concurrent direct pour le maintien, Santos, qui compte un match en retard, reste proche de la zone rouge, à deux points du premier relégable.