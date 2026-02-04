Le milieu de terrain international français N'Golo Kanté s'est engagé avec Fenerbahçe après deux saisons et demie dans le championnat saoudien, a annoncé mercredi le club d'Istanbul en remerciant le président turc Recep Tayyip Erdogan d'être intervenu pour faire aboutir le transfert.

N'Golo Kanté quitte Al-Ittihad pour rejoindre le championnat turc. IMAGO/MB Media Solutions

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

«Certaines histoires prennent du temps, mais elles ne finissent jamais. Bienvenue à Fenerbahçe, N'Golo Kanté», a écrit sur X le club turc, qui avait annoncé mardi l'échec du transfert du champion du monde 2018 en accusant le club saoudien d'Al-Ittihad, où jouait Kanté, d'en être responsable.

Fenerbahçe, qui n'a pas précisé la durée du contrat offert au joueur, avait affirmé dans un long communiqué que les dirigeants d'Al-Ittihad avaient «saisi de manière incorrecte» les informations relatives au transfert du Français dans le logiciel dédié de la Fifa (TMS), alors que la fenêtre du mercato fermait en Arabie saoudite.

Mais le président Erdogan, qui s'envolait au même moment mardi pour l'Arabie saoudite pour un entretien avec le prince héritier Mohammed ben Salman, a joué de son influence.

«En mon nom et au nom du club, je tiens à exprimer ma gratitude envers notre président, M. Recep Tayyip Erdogan, pour son soutien indéfectible qui a permis la bonne conclusion de ce processus, lequel contribuera au développement de Fenerbahçe et du football turc», a écrit mercredi le président du club stambouliote Sadettin Saran.

Selon la presse turque, Kanté, 34 ans, avait également refusé de s'entraîner mardi pour faire pression sur ses dirigeants et forcer son départ vers Fenerbahçe, où il était annoncé depuis plusieurs semaines. La Fifa a ensuite accordé son feu vert au transfert du milieu récupérateur, qui devrait atterrir mercredi soir à Istanbul.

Objectif Coupe du monde

L'objectif de l'international français (65 sélections), qui rejoint un club engagé en Europa League, est de rester opérationnel dans l'optique de la Coupe du monde co-organisée par les Etats-Unis, le Mexique et le Canada (11 juin - 19 juillet).

Signe du crédit que lui accorde le sélectionneur Didier Deschamps, il avait été convoqué pour l'Euro 2024 et avait d'emblée retrouvé un statut de titulaire après deux ans d'absence en équipe de France. Si ses performances avaient décliné en Allemagne, l'expérience du champion du monde 2018 reste incomparable, une donnée essentielle à l'heure de se lancer dans un tournoi à 48 équipes qui s'annonce particulièrement long.