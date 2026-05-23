Nils Reichmuth devrait prochainement faire ses débuts sous le maillot du Chili, la patrie de sa mère. Le milieu de Thoune a été convoqué pour la première fois par le sélectionneur Nicolas Cordova.

📋 Los nominados de #LaRoja 🇨🇱 para la Fecha FIFA de junio ante Portugal 🇵🇹 y RD Congo 🇨🇩. pic.twitter.com/7I6Eej9yDe — Selección Chilena (@LaRoja) May 22, 2026

Keystone-SDA ATS

Agé de 24 ans, Reichmuth fut un titulaire indiscutable tout au long de la saison dans le onze de Mauro Lustrinelli. L'ancien international junior helvétique a réussi 4 buts et 3 passes décisives en 32 apparitions en Super League, fêtant un titre inattendu avec Thoune.

Non-qualifié pour le Mondial, le Chili doit disputer deux matches amicaux face à des équipes qui seront présentes en phase finale en Amérique du Nord, le Portugal (6 juin) et la RD Congo (9 juin).