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Luka Modric et la Croatie ont vécu une fin de match cruelle face au Portugal.

Le billet de la rédac Non, la Croatie ne s’est pas fait voler face au Portugal

Moment déterminant dans ce seizième de finale entre la Croatie et le Portugal : dans les dernières secondes, le but de Joško Gvardiol a été annulé par la VAR. De nombreux observateurs, et notamment des supporters croates, ont parlé de «vol» sur les réseaux sociaux. Ce n’est pas le cas, et voici pourquoi.

L’action en détail

On joue les derniers instants de ce seizième de finale entre le Portugal et la Croatie (2-1). Le Portugal mène d’un but et la Croatie pousse pour égaliser.

Sur une dernière séquence offensive, Igor Matanović est au duel. Le ballon arrive ensuite jusqu’à Mario Pašalić, qui trouve Joško Gvardiol. Le défenseur croate marque et déclenche une explosion de joie dans le stade : le but est validé par Espen Eskas, l’arbitre de la rencontre.

Mais quelques instants plus tard, il est appelé par la VAR pour revisionner l’action. Et c’est là que tout bascule.

Un ballon connecté

C’est une nouveauté dans cette Coupe du monde, le ballon est équipé d’un outil de haute précision, un capteur inertiel capable de mesurer les accélérations, rotations, vibrations et surtout de déterminer le moment exact du contact avec le ballon. Ce système est couplé à la VAR et à un tracking 3D des joueurs. Il permet de reconstituer précisément la séquence.

La technologie confirme sans aucun doute possible que Matanović est le dernier joueur croate à toucher le ballon avant la passe décisive. Cette touche de balle est apparue sur un petit graphique au moment où l’arbitre revoyait la scène.

Il n’y a donc aucune incertitude sur ce point. Même si, à l’œil nu, l’action peut donner une impression différente, la donnée technologique est formelle. Le ballon a bien été touché.

La technologie a confirmé que Matanović était le dernier joueur croate à toucher le ballon sur le 2-2 annulé. Capture d'écran TV

Les puristes auront évidemment du mal avec ce type de décision. L’introduction de l’arbitrage vidéo et des technologies associées continue de susciter des débats, car elles modifient profondément la perception du jeu. Mais ces outils font désormais partie intégrante des compétitions organisées par la FIFA. Ils sont à disposition des arbitres, validés par les instances, et doivent être utilisés lorsqu’ils apportent une information claire.

Le cas du contact de Renato Veiga

Certains ont mis en avant que la touche de balle du défenseur portugais Renato Veiga aurait pu «remettre en jeu» Pašalić.

Mais ce contact ne change rien. Pour remettre un joueur en jeu, il faut un contrôle volontaire et intentionnel du ballon par l’adversaire. Ici, le ballon touche Veiga sans que celui-ci ait une intention claire de le jouer. La règle du hors-jeu reste donc active.

Une décision difficile mais correcte

Dans un contexte chargé émotionnellement ; dernier match de Luka Modrić, duel symbolique avec Cristiano Ronaldo, tension maximale en fin de match, la frustration croate est compréhensible.

La Croatie peut nourrir des regrets sur l’issue de cette action, et l’émotion du moment explique les réactions immédiates. Mais parler de «vol» ne correspond pas à la réalité du jeu et des règles appliquées. La technologie, combinée à l’arbitrage vidéo, a simplement permis de corriger une action litigieuse.

Le football moderne est parfois très cruel, mais ici, la décision finale est bien la bonne : No goal.