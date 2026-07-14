Dans son grand déballage lundi, le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Abdoulaye Fall, a fait une révélation pour le moins surprenante au sujet du médecin qui a accompagné les Lions de la Teranga lors du Mondial 2026.

Douze jours après l’élimination des Lions de la Teranga par la Belgique en 16es de finale de la Coupe du monde (3-2 a.p), Abdoulaye Fall, le président de la Fédération Sénégalaise de football (FSF), a tenu une conférence de presse ce lundi 13 juillet.

Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le dirigeant en avait gros sur la patate. Si Pape Thiaw, le désormais ex-sélectionneur, en a pris pour son grade, il n'est pas le seul. Le Dr Abdourahmane Fédior, médecin de la sélection depuis une dizaine d'années, a lui aussi été vivement critiqué.

«Il n'avait pas le profil académique pour accompagner nos athlètes. Et ça aussi, c'est quelque chose que j'ai découvert tardivement. Parce que le docteur Fédior, c'est un gynécologue de formation. Et je pense qu'à ce niveau, avec le retour que j'ai eu, c'est que les joueurs n'étaient pas suffisamment convaincus pour être souvent accompagnés par lui. Donc il fallait quand même trouver une expertise convaincante pour leur permettre d'être très rassurés à ce niveau. Parce que la santé passe avant tout», a-t-il confié face à la presse. Une déclaration qui a rapidement enflammé les réseaux sociaux.

«J’ai été outré, vraiment outré par cette sortie»

Mais la réponse du Dr Fédior, en poste depuis dix ans, ne s'est pas fait attendre. «Chers amis sportifs, je suis le docteur Abdourahmane Fédior, médecin de l'équipe nationale de football qui vient de participer à la Coupe du monde aux États-Unis, au Mexique et au Canada. J'ai été outré, vraiment outré, par la sortie du président de la Fédération sénégalaise de football», a-t-il déclaré dans une vidéo largement relayée par les médias sénégalais.

Le médecin a ensuite tenu à rappeler ses qualifications en médecine du sport. «Moi, j’ai eu mon diplôme de médecin spécialiste du sport en 2008. On faisait partie de la première promotion de cette formation en 2008. J’ai fait énormément de fédérations. J’ai été président de la commission médicale de la Fédération de cyclisme dans les années 1980, médecin responsable de la commission médicale du handball. et tout dernièrement, j’étais membre de la commission médicale de la Fédération de football», a-t-il poursuivi.

L'Association sénégalaise de médecine du sport (ASMS) s'est elle aussi fendue d'un communiqué pour apporter son soutien à son membre. «Au regard de son parcours et de son engagement sans faille pour le football sénégalais, africain et mondial, l'ASMS considère ces propos comme infondés et constitutifs de diffamation. L'ASMS réaffirme sa confiance totale au Dr Fédior et exige des excuses publiques», peut-on notamment y lire.