La Nati panse ses plaies après son élimination en quarts de finale du Mondial face à l'Argentine. Dans l'émission «Heimspiel bei der Nati» de blue Sport, Davide Callà a analysé cette partie et a estimé qu'il y avait surtout une leçon importante à tirer par rapport à la manière dont l'équipe a géré la rudesse de l'adversaire.

L’heure des leçons pour la Nati «Nous avions préparé l'équipe à ce qu'ils nous provoquent et jouent de manière déloyale»

Le parcours de l'équipe nationale suisse en Coupe du monde s'est achevé en quarts de finale. L'équipe entraînée par Murat Yakin s'est inclinée 1-3 face à l'Argentine après prolongation. Le style de jeu de l'adversaire n'était toutefois pas une surprise, comme l'a expliqué Davide Callà dans l’émission «Heimspiel bei der Nati» : «Nous avions préparé l'équipe à ce qu'ils nous provoquent et jouent de manière déloyale.»

L'entraîneur adjoint de Murat Yakin, qui a fait ses débuts au sein du staff de l'équipe nationale en mars dernier, ajoute : «Nous voulions leur tenir tête et les battre avec nos propres moyens.»

Au final, l'entreprise s'est soldée par un échec. L'entraîneur Murat Yakin a ensuite imputé la responsabilité de cette élimination à la fois à l'arbitre, au VAR et aux supporters adverses. Callà voit la situation un peu différemment. Il ne reproche ainsi rien au VAR, qui est intervenu après la simulation de Breel Embolo : «Il n'avait pas d'autre choix.»

Facteurs culturels

L’ancien milieu de terrain de 41 ans déplore aussi que les Argentins «se soient permis davantage de choses que la Suisse». Il se souvient notamment d’une scène où le défenseur Cristian Romero a donné un coup de coude à Embolo sans être sanctionné. De plus, il a été agacé par les attroupements qui se formaient après chaque décision de l'arbitre. Normalement, seul le capitaine a le droit de faire cela. «Du côté argentin, on aurait dit que tout le monde portait un brassard de capitaine», ironise-t-il.

Il faut néanmoins tirer les leçons d'un tel match, sans pour autant perdre son identité. «Nous n’avons pas besoin de copier l’Argentine, mais nous devons tout donner», souligne-t-il. Chez le tenant du titre, le style de jeu s’explique aussi par des facteurs culturels. «Il y a là-bas beaucoup de footballeurs de rue, avec une mentalité très rugueuse. Chez nous, de tels joueurs seraient lissés dans les centres de formation», conclut Callà.