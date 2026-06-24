Victorieuse du Canada mercredi (2-1), la Suisse a rempli sa première mission à la Coupe du monde en terminant en tête de son groupe. Murat Yakin veut prendre le temps de savourer cette première étape.

«Nous avons répondu aux attentes pour l'instant. Il fallait battre cette robuste équipe du Canada pour terminer en tête du groupe, ce que nous avons fait. Nous sommes bien lancés dans ce tournoi, avec rythme et confiance. Profitons de cet instant et soyons heureux», a déclarer le sélectionneur lors de la conférence de presse d'après-match à Vancouver.

«Ces deux victoires (réd: avec celle contre la Bosnie) nous apportent beaucoup de confiance. Nous voulions gagner pour profiter de plus de jours pour récupérer, nous détendre et organiser la suite, même si on ne connaîtra notre adversaire que dans trois jours», a poursuivi l'entraîneur bâlois. En 16e de finale, la Suisse affrontera un troisième de groupe, sans doute celui du groupe G ou J, jeudi 2 juillet à Vancouver.

Que fera la sélection d'ici-là? «On va passer du temps avec nos familles, nos amis, à San Diego avant de revenir ici à Vancouver, dans cette belle ville et ce beau stade. Il y a eu beaucoup de pression après le premier match, nous devions gagner. Mais nous avons mérité cette première place du groupe», a estimé Yakin.

«Muri» était surtout satisfait du jeu proposé par son équipe depuis le début du Mondial. «J'aime beaucoup la manière dont nous avons joué contre trois adversaires différents. Le départ n'était pas facile (réd: 1-1 contre le Qatar), mais on n'a bien vu que beaucoup de nations ont eu des soucis contre des soi-disant petites équipes», a-t-il rappelé.

«Johan est dans une forme incroyable»

Le sélectionneur a également souligné la richesse de l'effectif helvétique. Mercredi, il a titularisé pour la première fois du tournoi Johan Manzambi, Djibril Sow et Luca Jaquez. Le premier a été encore décisif avec un but et un assist.

«Johan est dans une forme incroyable. Il a mérité sa place dans le onze de départ. Aujourd'hui, il a beaucoup aidé sur le plan défensif et a été excellent dans son rôle de numéro 10 avec beaucoup de liberté», a applaudi Yakin.

«J'ai un groupe assez large et plusieurs options tactiques qui me permettent de trouver des stratégies différentes en fonction des adversaires. Je suis très content de chaque option dont je dispose», a-t-il ajouté.