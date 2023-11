Le gardien de but et capitaine de l'équipe d'Italie Gianluigi Donnarumma a assuré lundi soir, après la qualification pour l'Euro 2024, que les champions d'Europe en titre iraient «en Allemagne pour gagner».

«Nous sommes super contents : après toutes les difficultés que nous avons rencontrées, nous aussi, on sera en Allemagne et nous y allons en tant que champions d'Europe en titre pour gagner, pour ramener quelque chose à la maison», a déclaré le gardien du PSG au micro de la chaîne de télévision Rai 1. «Cela s'est fait dans la souffrance mais ce groupe a montré toute sa force», a-t-il relevé.

L'Italie a terminé à la 2e place du groupe C avec 14 points, comme l'Ukraine (3e), mais sa victoire au match aller en septembre contre les Ukrainiens (2-1) lui offre un billet direct pour l'Euro.

La Nazionale avait manqué sa qualification pour la Coupe du monde 2018 et 2022. «Nous sommes heureux, car en septembre, on pensait que cela serait compliqué. Cette qualification est importante pour notre équipe, notre pays. C'est une joie immense de jouer cet Euro en tant que champion en titre», a de son côté déclaré l'attaquant de la Juventus Federico Chiesa.

«Ce n'était pas facile, a renchéri le sélectionneur Luciano Spalletti. On a fait un bon match, on s'est créé beaucoup d'occasions, mais on n'a pas réussi à marquer ce but qui nous aurait permis d'assurer notre qualification» plus facilement.

«Le match est devenu sur la fin plus physique, ce n'était plus vraiment du football, mais l'essentiel est fait», a souligné l'ancien entraîneur de Naples, qui a succédé à Roberto Mancini en août.