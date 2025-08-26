Leon Avdullahu évoluera désormais sous les couleurs de l'équipe nationale du Kosovo. L'Association suisse (ASF) dit regretter la décision du milieu de terrain de 21 ans.

Leon Avdullahu (ici avec le FCB en février dernier) représentera désormais le Kosovo. IMAGO/Steinsiek.ch

Keystone-SDA ATS

Lundi soir, Avdullahu et le président de la fédération kosovare Agim Ademi ont rendu public le changement de nation via Instagram. Mardi, l'ASF a fait de même avec un communiqué: «Leon nous a informés de sa décision. Nous sommes déçus qu'il veuille maintenant suivre une autre voie», a déclaré le directeur Pierluigi Tami.

L'ASF est très consciente de la thématique des changements de nation et a déjà été confrontée à ce problème à plusieurs reprises. «Mais je précise aussi que nous ne voulons dans nos équipes nationales que des joueurs qui s'identifient à cent pour cent avec notre pays et notre équipe nationale», a ajouté Tami.

La semaine dernière déjà, l'ASF a déjà perdu un bras de fer pour un talent: l'international junior suisse Eman Kospo, âgé de 18 ans et évoluant à l'AC Fiorentina, a décidé de changer de pays et de jouer désormais pour la Bosnie.

Avdullahu, qui a été transféré cet été du FC Bâle à Hoffenheim, a joué sous le maillot suisse depuis l'âge de 15 ans et était sur le point de faire ses débuts avec l'équipe A après six matches avec les M21. Ce revirement de situation est piquant: Avdullahu pourrait justement faire ses débuts avec le Kosovo contre la Suisse, le 5 septembre à Bâle pour le début des qualifications pour la Coupe du monde 2026.