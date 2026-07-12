Un bilan positif malgré la frustration. C'est ce qu'ont dressé les dirigeants de l'ASF une courte nuit après l'élimination de l'équipe de Suisse en quart de finale du Mondial devant l'Argentine.

«Oui, nous sommes évidemment tristes. Mais nous sommes surtout méga méga fiers.» Telle est la phrase sur laquelle le président de l'ASF Peter Knäbel a souhaité conclure une conférence de presse de bilan tenue dimanche matin à Kansas City.

Assis entre le sélectionneur Murat Yakin et le directeur des équipes nationales Pierluigi Tami, Peter Knäbel semblait moins affecté que les autres par le crève-coeur survenu douze heures plus tôt. Il a souhaité retenir la fierté d'avoir offert aux plus jeunes supporters suisses «des moments qu'ils n'oublieront jamais.»

La pilule était un peu plus dure à avaler pour Pierluigi Tami, qui vivait son dernier tournoi avant sa retraite prévue en septembre. Il a joué un rôle primordial dans la progression de la Suisse depuis son entrée en fonctions en 2019. Visiblement affecté par cette issue cruelle, il ne comprenait toujours pas l'expulsion de Breel Embolo.

«La conduite de l'arbitre ne m'a pas plu. J'aurais préféré que le règlement soit appliqué de la même manière aux deux équipes. On ne peut pas dire qu'il a gardé une ligne cohérente. Certes, ce sont des détails. Mais si nous, en tant qu'équipe, nous devons soigner ces détails, alors les arbitres aussi doivent le faire», a-t-il déclaré.

Murat Yakin continue

Comme son président, Tami a malgré tout assuré avoir «savouré» ce dernier tournoi, ce premier quart de finale disputé par la Suisse en Coupe du monde depuis 1954 qui montre que la Suisse est sur «le bon chemin». Il a relevé les nombreux changements que l'ASF a entrepris après l'échec du Mondial 2022.

«Nous avons énormément appris de nos erreurs au Qatar et nous sommes désormais sur le bon chemin. Nous avions déjà vu des signaux positifs à l'Euro 2024. Aujourd'hui, je peux le dire: je suis fier de la façon dont la Suisse joue au football», a-t-il lâché.

Sous contrat avec l'ASF jusqu'en 2028, Murat Yakin a quant à lui affirmé son envie de poursuivre sa mission. «C'est une énorme fierté pour moi d'entraîner cette équipe et je ne me vois pas du tout prendre un autre chemin. Je me réjouis de voir ce que le futur nous réservera», a déclaré le sélectionneur.

Le futur, c'est d'abord le retour en Suisse. La sélection s'envolera lundi en début d'après-midi et atterrira mardi vers 10h15 à Zurich. Une célébration avec les supporters suisses est prévue à 12h00 sur la Turbinenplatz.

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