Le FC Bâle accueille le FC Barcelone – et tu peux y assister en direct au Parc Saint-Jacques. blue News tire au sort 3 x 2 billets pour ce match amical exceptionnel qui aura lieu dimanche prochain. Une occasion unique d’admirer les stars du grand FC Barcelone !

En exclusivité ! Nous tirons au sort 3 x 2 billets pour le match de gala entre Bâle et Barcelone

Voici de quoi il s'agit Le FC Bâle affrontera le FC Barcelone dimanche 16 août 2026. Le coup d'envoi sera donné à 16 h 30.

blue News tire au sort 3 x 2 billets pour ce match amical très attendu.

Le match sera également diffusé gratuitement sur la chaîne blue Zoom, sur notre chaîne YouTube ainsi que gratuitement ici même sur blue News. Résumé créé avec

Ce n'est pas tous les jours qu'on assiste à un tel duel : le FC Bâle affrontera le FC Barcelone dimanche dans le cadre d'un match amical. Et tu peux vivre cette partie en direct au stade : blue News tire au sort 3 x 2 billets. Tu profiteras d'une vue imprenable sur le terrain et tu auras les stars du ballon rond à portée de main.

Tu n'as pas eu de chance au tirage au sort ou tu ne peux pas te rendre au stade ? Pas de problème : blue diffuse également ce match de gala en direct à la télévision et sur Internet.

blue Zoom retransmettra le match en direct à partir de 16 h 15 en libre accès, avec un studio installé directement sur place.

Tu peux également suivre la rencontre en direct sur la chaîne YouTube de blue Sport. Et bien sûr, blue News te tiendra parfaitement informé de tout ce qui concerne la partie.

Alors : participe, croise les doigts… et avec un peu de chance, tu seras dans les tribunes dimanche pour le match Bâle-Barça.

Participez dès maintenant au concours

Civilité* – Aucun – Monsieur Madame Aucune indication Prénom* Nom* Adresse e-mail* Téléphone portable* Date de naissance* En envoyant le formulaire, tu acceptes les conditions de participation.



Date limite de participation

La date limite de participation à ce concours est fixée au vendredi 14 août 2026 à 10 heures. Les heureux gagnants seront informés immédiatement après et les billets leur seront envoyés par e-mail.

Conditions de participation

Les gagnants seront informés personnellement.

La participation au concours est gratuite et sans obligation d'achat. Sont autorisées à participer les personnes physiques domiciliées en Suisse et âgées d'au moins 18 ans.

Sont exclus de la participation au concours les collaborateurs du groupe Swisscom, de blue Entertainment AG, d'Entertainment Programm AG, les revendeuses et agentes agréées blue, ainsi que tous les partenaires mandatés dans le cadre du concours.

blue Entertainment AG se réserve le droit d'exclure des participants du concours sans avoir à en indiquer les raisons. En participant au concours, les participants acceptent que leurs données personnelles soient enregistrées, traitées et utilisées à des fins publicitaires et marketing par blue Entertainment AG.

La société blue Entertainment AG s'engage à traiter avec soin les données collectées dans le cadre de l'organisation du concours et à les gérer conformément aux dispositions légales en vigueur en matière de protection des données.

Aucune correspondance ne sera échangée au sujet du concours. Tout recours juridique est exclu. Les lots du concours ne peuvent être ni échangés ni convertis en espèces.