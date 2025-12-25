«Nous voulons absolument empêcher cela!» - L’Iran s’oppose au match des fiertés

La communauté LGBTQ+ devrait être mise à l'honneur lors du duel Iran-Egypte à Seattle lors de la Coupe du monde. Impensable pour Téhéran, car le match tombe pendant un mois de deuil islamique.

L’Iran et le président de la fédération iranienne Mehdi Tadj (à gauche) disent non au match des fiertés. IMAGO/NurPhoto

L'Iran veut empêcher le match des fiertés pendant le Mondial aux Etats-Unis. «Nous n'avons aucun intérêt à ce que notre troisième match de la Coupe du monde se déroule sous le signe des couleurs de l'arc-en-ciel. Nous voulons absolument empêcher cela et nous le ferons», a déclaré le président de la fédération iranienne Mehdi Tadj, cité par le quotidien «Hammihan».

Il a ajouté que le match contre l'Egypte du 26 juin à Seattle interférait avec le mois de deuil islamique du «Muharram» – jour sacré en Iran pour la commémoration du troisième imam chiite Hussein. Dans ces circonstances, un tel événement en même temps que le «Muharram» est impensable pour l'Iran, a déclaré le président de la fédération.

L'homosexualité, un péché en Iran

Pour l'Etat iranien, l'homosexualité est considérée comme un péché et peut être punie de lourdes peines allant jusqu'à la peine de mort. Téhéran considère les projets des organisateurs de la Coupe du monde de placer les matchs sous le signe de la communauté LGBTQ+ comme une insulte aux valeurs et à la sainteté islamiques.

Les experts du football dans le pays doutent cependant que l'Iran annule le match en raison des célébrations LGBTQ+. L'équipe affronte l'Egypte, la Belgique et la Nouvelle-Zélande dans le groupe G et espère passer le premier tour pour la première fois de son histoire à la Coupe du monde.

Seattle veut accueillir un «Pride Match»

La fédération égyptienne de football avait également adressé une lettre à la FIFA pour protester contre le match des fiertés. En Egypte, il existe des infractions «pour la protection de la morale ou de la religion», selon lesquelles l'homosexualité peut également être punie, par exemple dans la loi sur la prostitution. Les plans pour le «Pride Match» étaient déjà établis avant que les deux équipes ne soient connues le 26 juin 2026. Les organisateurs du Mondial ont fait savoir qu'ils voulaient s'y tenir.

Seattle célèbrera la communauté LGBTQ+ le dernier week-end de juin 2026. L'abréviation anglaise LGBTQ+ signifie lesbiennes, gays, bisexuels, trans et queers – et le signe plus est un espace réservé pour d'autres identités et genres.