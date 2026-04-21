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Mondial 2026 Nouveau contingent de billets pour la Coupe du monde

ATS

21.4.2026 - 20:30

La FIFA met en vente mercredi, à 50 jours du coup d'envoi de la Coupe du monde en Amérique du nord, un nouveau contingent de billets pour les 104 matches de la compétition. Le Mondial débute le 11 juin.

La FIFA relance la vente de billets à 50 jours du Mondial.
La FIFA relance la vente de billets à 50 jours du Mondial.
IMAGO
,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

21.04.2026, 20:30

«Les billets seront vendus sur la base du premier arrivé, premier servi, et les achats s'effectueront en temps réel, selon la disponibilité,» a expliqué l'instance mondiale dans un communiqué, précisant que la mise en vente débuterait à 15h00 GMT (17h00 en Suisse).

«En plus de cette série de billets, d'autres billets continueront d'être mis en vente de manière régulière jusqu'à la finale du 19 juillet» là aussi sous réserve de disponibilité, a ajouté la FIFA.

Interrogée par l'AFP, une porte-parole de la FIFA a précisé que cette phase de vente concernait des billets «des catégories 1 à 3 et les sièges des premiers rangs, selon le match».

«Les ventes de billets restent fortes avec un intérêt élevé pour tous les matches», a-t-elle ajouté.

Plus de cinq millions de billets ont déjà trouvé preneurs, selon le président de la FIFA Gianni Infantino, sur les quelque sept millions mis en vente pour la compétition (11 juin-19 juillet), en tenant compte des capacités des 16 stades du tournoi mondial.

L'instance mondiale s'attend à battre le record historique de 3,5 millions de billets vendus pour un Mondial, lors de l'édition 1994. Cet été, le tournoi co-organisé par les Etats-Unis, le Mexique et le Canada accueille 48 équipes et 104 matches, dont 78 sur le sol américain.

Polémique persistante

La question de la billetterie a provoqué une polémique, la FIFA ayant été accusée de proposer les billets à des prix exorbitants malgré les promesses faites lors de l'attribution du tournoi aux trois pays organisateurs.

L'organisation des supporters européens (FSE) et Euroconsumers, organisation représentant les consommateurs du continent, ont annoncé le 24 mars avoir attaqué la FIFA devant la Commission européenne pour abus de position dominante et afin qu'elle renonce à ses procédures d'achat «opaques et déloyales».

La FIFA a défendu le prix de ces places, déterminé par une demande «dingue» et une tarification variable en fonction de l'affiche du match, d'après Gianni Infantino.

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