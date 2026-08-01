L'homme d'affaires et ancien rédacteur en chef de M6 Dominique Delport a annoncé vendredi soir sur X sa fierté de devenir le futur président du FC Girondins de Bordeaux, quelques heures après la vente du club propriété depuis 2021 de Gerard Lopez au fonds britannique Sparta Capital.

Un tournant pour le club Nouveau président, nouveaux investisseurs : Bordeaux lance sa reconstruction

«Incroyablement fier et honoré de diriger l'équipe qui a l'ambition d'écrire le nouveau chapitre de ce club de football emblématique en tant que futur Président du FC Girondins de Bordeaux... un club avec lequel j'ai grandi et qui fait partie de l'Histoire du Football Français», a écrit M. Delport sur X.

«Merci à Sparta et surtout à mes partenaires de Park Bench LLC dirigée par James Bord», a-t-il ajouté.

Le projet Sparta Capital prend forme

James Bord est un entrepreneur anglais et joueur de poker, actionnaire minoritaire du club espagnol de Cordoue (2e div) et majoritaire du club écossais de Dunfermline (2e div).

Il fait partie des nouveaux investisseurs du club au scapulaire qui a déposé un recours devant le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) à la suite de son exclusion des compétitions nationales par la DNCG, gendarme financier du football français.

Dans ce même message posté sur X, Dominique Delport, qui a été directeur général de Havas Media Group et est membre du Conseil de surveillance de Vivendi, indique que «d'autres détails sur le projet seront annoncés une fois les approbations réglementaires requises obtenues».

Un club toujours suspendu à la décision du CNOSF

Cette annonce intervient après l'annonce en milieu de journée de l'accord trouvé entre Gerard Lopez et Sparta Capital pour la vente du club sextuple champion de France.

Le fonds britannique s'est engagé à apporter les 9 à 10 millions d'euros nécessaires afin d'assurer les échéances financières du club (bouclage de l'exercice 2025-2026 et financement de celui de 2026-2027), conditions sine qua non pour éviter une liquidation judiciaire et être réintégré en N1 (4e division).

Cet apport sera examiné lors d'un recours déposé devant le CNOSF. Son avis consultatif est souvent suivi par le Comité exécutif de la Fédération française.

L'équipe entraînée par l'ancien milieu international Rio Mavuba, à la préparation perturbée ces dernières semaines par les problèmes financiers et administratifs en coulisses, puis par les incendies qui ont sévi ces derniers jours jusqu'aux abords du Haillan, a disputé vendredi et perdu (2-1) son premier match amical contre Bayonne à Hagetmau (Landes).