Qualifications Mondial 2026 Nouvelle alerte pour Mbappé, absent face à l’Islande

ATS

11.10.2025 - 07:06

Kylian Mbappé est forfait pour le déplacement en Islande, a annoncé dans la nuit de vendredi à samedi l'encadrement de l'équipe de France. Le capitaine des Bleus s'est à nouveau blessé à la cheville droite contre l'Azerbaïdjan en qualification pour la Coupe du monde.

Keystone-SDA

11.10.2025, 07:06

11.10.2025, 08:58

Déjà touché à la cheville droite avec le Real Madrid, Mbappé a reçu deux coups lors de la victoire contre l'Azerbaïdjan (3-0), où il a ouvert le score et été remplacé avant la fin de la rencontre. Son forfait s'ajoute à la longue liste des attaquants absents du rassemblement d'octobre, qu'ont manqué Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Marcus Thuram et Bradley Barcola.

Kylian Mbappé «ne sera pas en mesure de pouvoir jouer lundi face à l'Islande», est-il écrit dans le communiqué de la Fédération française de football (FFF). Il «a été remis à la disposition de son club», le Real Madrid, «et ne sera pas remplacé», a précisé la Fédération. La superstar des Bleus avait été ménagée pendant la semaine à l'entraînement.

Qualifications Mondial 2026. Trois sur trois pour la Nati : les Suisses s’offrent la Suède !

Qualifications Mondial 2026Trois sur trois pour la Nati : les Suisses s’offrent la Suède !

