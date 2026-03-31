Une nouvelle règle sur le hors-jeu sera testée dans le championnat du Canada dès le 4 avril, a annoncé la FIFA. Celle-ci a été élaborée par Arsène Wenger, l'ancien manager d'Arsenal.

Le championnat canadien va expérimenter une nouvelle règle du hors-jeu. IMAGO/Photo News

Keystone-SDA ATS

Le Français est responsable du développement mondial du football au sein de l'instance. Le coeur de sa réforme est le suivant: l'attaquant n'est pas considéré hors-jeu tant qu'il n'y a pas d'espace visible entre lui et le dernier défenseur. Il n'y aurait de cette manière plus de hors-jeu pour des marges minimes, comme c'est souvent le cas avec la VAR.

Ce changement veut favoriser le jeu offensif et la fluidité des rencontres.