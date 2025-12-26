  1. Clients Privés
Football Nouvelles arrestations dans le scandale des paris en Turquie

ATS

26.12.2025 - 10:02

Le scandale des paris dans le football turc ne cesse de prendre de l'ampleur. De nouvelles arrestations ont eu lieu, dont celle d'un ancien haut responsable de Galatasaray.

Le scandale des paris en Turquie prend de l'ampleur
Le scandale des paris en Turquie prend de l'ampleur
ATS

Keystone-SDA

26.12.2025, 10:02

26.12.2025, 10:05

Selon des médias turcs concordants, des mandats d'arrêt ont été émis contre 29 personnes supplémentaires. Parmi elles figure l'ancien vice-président du Galatasaray Istanbul, Erden Timur (44 ans).

Lors d'une opération simultanée menée dans onze provinces, 24 personnes ont déjà été arrêtées, dont Timur ainsi que 14 footballeurs. Une personne est déjà en prison pour un autre délit et les recherches se poursuivent pour les autres suspects.

Selon les médias, le parquet général d'Istanbul a indiqué que l'examen des comptes bancaires de Timur avait permis de constater qu'il avait effectué des transactions financières suspectes et qu'il avait ainsi enfreint plusieurs lois. Les joueurs auraient quant à eux parié sur l'issue de matches.

Plus de 1500 personnes concernées

Le scandale des paris secoue le football turc depuis plusieurs semaines. Fin octobre, la Fédération turque (TFF) avait rendu publiques des accusations selon lesquelles 152 arbitres au total auraient activement placé des paris.

Les clubs et les joueurs font également l'objet d'une enquête: 149 arbitres et plus de 1000 joueurs ont été suspendus jusqu'à présent pour la durée de l'enquête. 27 acteurs de la Süperlig, la 1re division turque, sont concernés, dont des joueurs des clubs de pointe Galatasaray, Fenerbahce et Besiktas ainsi que Trabzonspor. D'autres dirigeants de clubs figurent également parmi les suspects. Au total, plus de 570 arbitres actifs seraient désormais impliqués.

