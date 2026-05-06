  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Signes d’«agonie prolongée» Nouvelles révélations au procès sur la mort de Diego Maradona

Nicolas Larchevêque

6.5.2026

Le procès de l'équipe soignante des dernières semaines de vie de Diego Maradona a entendu mardi un médecin-légiste décrire des signes, sur son coeur, suggérant «une agonie prolongée», et des oedèmes présents «depuis pas mal de temps».

Le nouveau procès sur la mort de Diego Maradona a débuté depuis trois semaines.
Le nouveau procès sur la mort de Diego Maradona a débuté depuis trois semaines.
IMAGO/Europa Press

Agence France-Presse

06.05.2026, 07:49

Lorsque le coeur a été analysé à l'autopsie, «il y avait des caillots entre les cavités (...) ces caillots apparaissent lors de périodes d'agonie prolongées», a expliqué par visioconférence au procès le Dr Federico Corasaniti, l'un des auteurs de l'autopsie.

L'agonie éventuelle de Maradona, de plusieurs heures selon l'accusation citant des experts, contestée par la défense de certains accusés, est un élément clef du procès, en ce qu'elle pointerait sur une attention ou un suivi défaillants du footballeur alors hospitalisé à domicile. Le Dr Corasaniti ne s'est toutefois pas prononcé mardi sur la durée d'une éventuelle agonie de la légende du football argentin.

«Comme une baudruche». Des images choc de Diego Maradona mort dévoilées

«Comme une baudruche»Des images choc de Diego Maradona mort dévoilées

En revanche, concernant l'état de Maradona lorsque découvert sur son lit de mort avec un ventre difforme, gonflé, le Dr Corasaniti a décrit son ascite, l'accumulation de liquide dans la cavité abdominale. «Cela ne peut pas se produire de manière soudaine. C'est pratiquement impossible (...) Cela évoluait depuis pas mal de temps», a-t-il assuré, semblant suggérer un symptôme qui aurait été perceptible de l'extérieur.

Maradona est mort à 60 ans, le 25 novembre 2020, d'une crise cardiorespiratoire couplée à un oedème pulmonaire, seul sur son lit d'une résidence louée pour une hospitalisation à domicile à Tigre (nord de Buenos Aires), où il était en convalescence après une neurochirurgie pour un hématome à la tête.

Révélations d'un psychologue. Maradona était «bipolaire» avec «un trouble narcissique»

Révélations d'un psychologueMaradona était «bipolaire» avec «un trouble narcissique»

Sept professionnels de santé (médecin, psychiatre, psychologue, infirmiers) sont jugés depuis trois semaines à San Isidro pour de potentielles négligences ayant contribué au décès de l'icône argentine.

Le niveau d'attention autour de lui, mais aussi le sous-équipement médical de la maison louée pour la convalescence, ont été à plusieurs reprises évoqués au procès, comme au précédent, en 2025, qui avait été annulé après récusation d'une juge.

Ni trace d'alcool ni de drogues

Mardi, le procès a aussi entendu que Maradona, aux addictions passées connues à l'alcool, à la cocaïne notamment, avait un foie «compatible avec une cirrhose», selon l'anatomopathologue Silvina de Piero.

En revanche, le biochimiste qui réalisa les analyses toxicologiques, a assuré qu'au moment de sa mort, il n'avait ni trace d'alcool ni de drogues dans l'organisme. Ce témoignage corroborait la déposition jeudi dernier d'un des accusés, le psychologue Carlos Diaz, qui disait avoir accompagné avec succès Maradona, au dernier mois, jusqu'à une abstinence totale «de 23 jours».

«Il y avait assurément un plan». La fille de Maradona dénonce «un plan» visant à asservir son père

«Il y avait assurément un plan»La fille de Maradona dénonce «un plan» visant à asservir son père

Les plus lus

Une chaîne TV genevoise défraie la chronique
En plein cessez-le-feu de Kiev, Poutine déverse l’enfer sur l’Ukraine !
Succession de Donald Trump : un duel électrique se profile
«Désastre» - La fermeture de la plus grande centrale nucléaire inquiète
Lara Gut-Behrami : «J’espère pouvoir encore skier à 90 ans»