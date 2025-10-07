Le PSG a affirmé lundi que les informations publiée par l'équipe de France de football sur la «lésion chronique» de Bradley Barcola, forfait, ne «correspondent en rien aux informations» du club. Cela relance le débat du dernier rassemblement autour de la coordination médico-sportive entre Paris et la sélection.

Le PSG a remis en cause le bilan médical de son joueur Bradley Barcola établi par l’équipe de France. KEYSTONE

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

«Les informations publiées dans ce communiqué de presse ne correspondent en rien aux informations médicales communiquées par les équipes médicales du Paris Saint-Germain», a expliqué lundi soir le club.

La veille du rassemblement, le PSG «a transmis à l'équipe de France un bilan médical de Bradley Barcola ne faisant en aucun cas état d'une lésion chronique après le match face à l'Atalanta» le 17 septembre, a poursuivi le club. Le PSG «insiste également sur le fait que le secret médical doit être respecté pour le bien de toutes les parties», a-t-il précisé dans le communiqué.

En fin de journée lundi, l'équipe de France a annoncé le forfait de Bradley Barcola, remplacé par Florian Thauvin, pour les deux prochains matches des qualifications du Mondial 2026 contre l'Azerbaïdjan et l'Islande. «Après consultation du médecin de l'équipe de France Franck Le Gall, il (Barcola, ndlr) présente une lésion chronique de l'ischio-jambier droit depuis le match de Ligue des champions du club parisien face à l'Atalanta Bergame» remporté 4-0, avait indiqué la FFF.

Gêné par une fatigue musculaire à une cuisse selon son entourage, il avait été forfait pour le «classique» contre l'OM (défaite 1-0), le 22 septembre au Vélodrome. Barcola avait disputé les rencontres suivantes et a été aligné pendant une heure à Lille dimanche en Ligue 1 (1-1), sans gêne apparente.

Cet échange de communiqués intervient après un rassemblement de septembre tendu avec le PSG, qui avait critiqué le staff des Bleus après les blessures de Dembélé et Doué. Chez les Espoirs, le milieu de terrain du PSG Senny Mayulu - titulaire aussi dimanche soir à Lille - est également forfait pour le rassemblement à la suite d'une blessure à la «cuisse gauche», selon le communiqué de la FFF.

