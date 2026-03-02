A 100 jours du coup d'envoi du Mondial 2026 (11 juin-19 juillet), les principaux favoris abordent dans des états de forme disparates la dernière ligne droite menant au tournoi organisé aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada.

Lionel Messi réussira-t-il un ultime coup d’éclat avec l’Argentine ? KEYSTONE

Keystone-SDA, Agence France-Presse ATS

Argentine: le champion sur son nuage

Le tenant du titre a gardé son rythme de croisière après son 3e sacre au Qatar. Lauréate de la Copa America en 2024 et toujours portée par Lionel Messi, l'Albiceleste a survolé les qualifications dans la zone Amsud et a obtenu son billet dès le mois de mars 2025. L'octuple Ballon d'Or, champion en MLS avec l'Inter Miami, espère un ultime récital à 38 ans dans son dernier pays d'adoption.

Espagne: invincible armada

Les champions d'Europe, invaincus en 31 matches, vont débarquer à la Coupe du monde dans les meilleures dispositions. Mais leur rendement dépendra forcément de celui de leur pépite Lamine Yamal. Le génial attaquant de 18 ans a été contrarié par des soucis physiques en début de saison et son comportement hors des terrains a aussi suscité les critiques. Toute la question est de savoir s'il parviendra à gérer l'énorme pression qui l'attend pour son premier Mondial.

France: les interrogations Mbappé et Dembélé

Didier Deschamps vivra sa 7e et dernière phase finale à la tête des Bleus et compte bien ne pas ternir le tableau, après avoir maintenu la France parmi les meilleures nations durant plus de 13 ans. Sur le toit du monde en 2018, finaliste en 2022, le sélectionneur a placé la barre très haut et il se sait attendu après un Euro 2024 décevant sur le plan du jeu malgré l'accession en demi-finales.

Ce sera aussi le cas de Kylian Mbappé, qui avait marqué l'histoire en réussissant un triplé en finale en 2022. Le capitaine compte sur ses retrouvailles avec sa compétition fétiche pour effacer la désagréable image laissée à l'Euro (1 but sur penalty). Mais ses douleurs au genou gauche ont de quoi interpeller. Même inquiétude pour le Ballon d'Or Ousmane Dembélé.

Angleterre: des talents à tous les étages

Finaliste de l'Euro 2024, premier pays européen à valider son ticket pour l'Amérique, l'Angleterre fait office de sérieux prétendant à la victoire. Désormais entraînée par Thomas Tuchel, elle peut compter sur une pléiade de talents (Harry Kane, Jude Bellingham, Cole Palmer, Bukayo Saka, Phil Foden, Declan Rice) pour espérer rafler enfin un trophée international qui lui échappe depuis 1966.

Portugal: dernière occasion pour CR7

Le Portugal sera l'un des très gros clients du Mondial. Avec la somme d'individualités de très haut niveau à sa disposition, Roberto Martinez a récolté de premiers lauriers avec la Ligue des nations en 2025. Pour accompagner dignement Cristiano Ronaldo (41 ans) vers la sortie, quoi de mieux qu'un premier succès en Coupe du monde pour une formation qui y accumule les échecs depuis sa 3e place en 1966?

Allemagne: dans le flou

La Mannschaft, qui reste sur deux fiascos monumentaux au Mondial (éliminations au 1er tour en 2018 et 2022), indignes de son statut de quadruple vainqueur de l'épreuve, n'a pas encore retrouvé toutes ses couleurs. Après avoir été surclassée à domicile par le Portugal (2-1) et la France (2-0) au cours du «Final Four» de la Ligue des nations en 2025, elle n'a pas impressionné durant la phase qualificative en dominant poussivement un groupe pourtant très faible (Slovaquie, Irlande du Nord, Luxembourg).

Brésil: dans le doute

L'arrivée aux commandes de Carlo Ancelotti en juin n'a pas encore transcendé la Seleçao. Les quintuples champions du monde, en quête d'une 6e étoile depuis 2002, ne règnent plus sur le continent sud-américain (élimination en quart de finale de la Copa America en 2024, 5e des qualifications de la zone Amsud), largement dépassés par le grand rival argentin.

Alors que le prestigieux technicien italien, qui vivra à 66 ans sa première Coupe du monde en tant que sélectionneur, s'échine à créer un collectif digne de ce nom, le long suspense autour de la condition physique de Neymar n'est pas de nature à amener de la sérénité autour des auriverde.