Suisse - Slovénie Oblak et Sesko, les dangers numéro un pour la Nati

ATS

7.9.2025 - 18:41

Le gardien Jan Oblak et le buteur Benjamin Sesko sont les deux stars de la sélection slovène, que la Suisse affronte lundi à Bâle. Murat Yakin se méfie de ces «deux joueurs de classe mondiale».

Benjamin Sesko est le danger numéro 1 de la sélection slovène.
Benjamin Sesko est le danger numéro 1 de la sélection slovène.
EPA

Keystone-SDA

07.09.2025, 18:41

07.09.2025, 18:49

«Nous avons bien observé leurs matches, et pas seulement celui contre la Suède (réd: match nul 2-2 vendredi). C'est une équipe intéressante, qui joue de manière disciplinée et organisée», a analysé le sélectionneur de l'équipe de Suisse dimanche en conférence de presse, à la veille de cette deuxième rencontre qualificative pour la Coupe du monde 2026.

Suisse - Slovénie. Cathédrale ou stade ? Le Parc Saint-Jacques face au silence

Suisse - SlovénieCathédrale ou stade ? Le Parc Saint-Jacques face au silence

«Ils ont un gardien de classe mondiale et un attaquant de classe mondiale», a-t-il mis en garde, faisant évidemment référence à Jan Oblak et Benjamin Sesko. «Et leurs autres joueurs sont peut-être moins connus, mais c'est justement ce qui les rend dangereux.»

L'expérience et l'avenir

Oblak est le capitaine de la Slovénie depuis 2019. Le portier de 32 ans a été l'un des principaux artisans des succès de l'Atlético Madrid, pour lequel il a disputé près de 500 matches depuis 2014. Finaliste de la Ligue des champions en 2016, champion d'Espagne en 2021, Oblak fait perdurer la tradition des grands portiers slovènes après Samir Handanovic, l'ancien gardien de l'Inter Milan.

Sesko incarne lui l'avenir de cette sélection slovène qui ambitionne de regoûter aux joies d'un Mondial après ses premières participations en 2002 et 2010. Le longiligne avant-centre (1,98 m) a agité le mercato cet été après deux solides saisons à Leipzig (14 puis 13 buts en Bundesliga).

Un temps sur les tablettes d'Arsenal – les Gunners lui ont finalement préféré le Suédois Viktor Gyökeres, que la Suisse affrontera également lors de ces éliminatoires – Sesko a finalement rejoint Manchester United cet été, dans le cadre de la grande valse des attaquants hors de prix.

«Imprévisible»

«Il est imprévisible», a jugé Yakin, interrogé sur les qualités du buteur slovène. «C'est un grand attaquant qui travaille beaucoup, c'est pourquoi nous allons lui accorder une grande attention. Mais avec Manu (Akanji) et Nico (Elvedi), nous pouvons compter sur deux défenseurs centraux capables de le contrôler», a assuré le Bâlois, révélant au passage son intention de reconduire la charnière centrale titulaire face au Kosovo (4-0).

