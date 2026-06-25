Guillermo Ochoa a disputé mercredi ce qui devrait être son dernier match avec le Mexique, lors de la dernière rencontre de la phase de poules de la Coupe du monde contre la République Tchèque (victoire 3-0). La légende «d'El Tri» a soigné ses adieux en étant à l'origine du dernier but.

À la 78e minute, le stade Azteca s'est levé. A Mexico, 80'000 supporters ont acclamé leur équipe plus fort encore que lors des deux buts que leur pays avait marqués auparavant contre la République tchèque. Sur la ligne de touche, Guillermo Ochoa se tenait prêt à entrer en jeu. Prêt pour ce qui serait sans doute sa dernière apparition.

Ochoa ne voit «aucune raison de continuer à jouer»

La légende des gardiens de but, âgée de 40 ans, prendra sa retraite après le tournoi. C'est ce qu'il a récemment annoncé dans une interview accordée à la FIFA. «L'équipe nationale mexicaine a toujours été mon fil conducteur tout au long de ma carrière. Je ne peux pas imaginer une carrière sans l'équipe nationale», avait déclaré Ochoa, les larmes aux yeux.

«Maintenant que mon parcours en équipe nationale touche à sa fin, le football n’a plus beaucoup de sens pour moi. Je ne vois aucune raison de continuer à jouer.» Pour sa sixième Coupe du monde, Ochoa n’est plus que gardien remplaçant derrière Raúl Rangel, âgé de 26 ans.

Une dernière apparition chargée d’émotion

Après avoir été fêté – remplaçant ou non – avant même le match d’ouverture, Ochoa a donc pu faire ses adieux sur le terrain. Avec la phase à élimination directe qui arrive, ce match devrait être le dernier disputé par celui qui compte désormais 154 sélections avec le Mexique.

Certes, la rencontre était déjà pratiquement pliée au moment de son entrée en jeu, mais dans le temps additionnel, Ochoa, qui a également endossé le brassard de capitaine en entrant sur le terrain, a été à l'origine du 3-0 grâce à un long dégagement. Après le coup de sifflet final, il a embrassé les poteaux de son but, a essuyé ses larmes et a été soulevé en l’air par ses coéquipiers.

«De nombreuses années et de nombreuses histoires me traversent l’esprit. C’est ici que j’ai disputé mon premier match, que j’ai remporté des titres avec mon club et que j’ai vécu de grands moments avec l’équipe nationale», a déclaré Ochoa après le match.