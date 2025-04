Un tribunal de l'Etat de São Paulo a rejeté la demande de Neymar de suspendre la publication d'un podcast qui retrace la vie et les controverses de la star du football brésilien. Le tribunal l'assimile à une «odieuse censure préalable».

Le tribunal a rejeté la demande de Neymar de suspendre la publication d'un podcast qui retrace sa vie. IMAGO/Fotoarena

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

Un premier épisode de 44 minutes du podcast intitulé «Projet Neymar: succès ou échec ?» a déjà été publié sur YouTube le 22 avril par le média en ligne UOL, malgré la requête de l'actuel joueur du Santos FC de statuer «en urgence» rejetée par le tribunal.

Le premier volet de cette enquête audio «plonge dans l'ambitieux ‘Projet Neymar’, un plan marketing créé par le Santos FC pour faire du jeune prodige une icône», indique UOL.

Il dit divulguer «un accès exclusif à la présentation PowerPoint originale, à des courriels internes et à des entretiens avec des personnalités clés» et présente le père et agent du footballeur comme un «homme d'affaires vorace et redouté dans le monde du football» qui contrôle une grande partie des décisions de son fils.

Des «interviews qui montrent en détail les aspects les plus intimes et les plus inconnus de la carrière du joueur» doivent être divulgués dans les prochains épisodes, selon UOL qui dit avoir eu accès à des «échanges de courriels, des conversations WhatsApp et des contrats publicitaires».

Le juge de l'affaire a rejeté les demandes de suspension de la publication du premier épisode et de communication du contenu des prochains chapitres avant leur publication. Ces conditions seraient selon lui une «odieuse censure préalable, à laquelle notre système juridique s'oppose».

«Le consentement de la personne biographiée n'est pas nécessaire pour les oeuvres biographiques littéraires ou audiovisuelles», est-il expliqué dans la décision datée du 25 avril consultée par l'AFP. Le tribunal a toutefois accordé à Neymar un délai de cinq jours pour «modifier la demande initiale» et tenter un nouveau recours.

Pas de réponse

L'ancien joueur du FC Barcelone et du PSG est revenu en début d'année jouer dans son club formateur du Santos FC avec l'espoir de participer à la Coupe du monde 2026. Mais l'attaquant de 33 ans, longuement blessé au genou, traverse une nouvelle période de blessures et n'a pas retrouvé le niveau qui a fait de lui un des joueurs les mieux payés au monde.

Les journalistes d'UOL ont, selon le tribunal, invité Neymar à participer au podcast mais n'ont jamais reçu de réponse.