«Magnifique», «fantastique»: double passeur décisif et premier défenseur à la perte de balle, Michael Olise était de tous les bons coups contre la Suède (3-0) mardi en 16e de finale du Mondial 2026. Il aurait mérité un but en récompense.

L'attaquant, qui sort d'une saison remarquable avec son club du Bayern Munich, est monté en puissance avec les Bleus lors de la phase de groupes. Sur la pelouse du MetLife Stadium, il a marqué les esprits face aux Suédois.

«Michael enchaîne les prestations de très, très haut niveau. Il a eu besoin d'un petit peu de temps avec nous», a salué le sélectionneur Didier Deschamps. «Il a une influence qui est très importante. Quand Michael touche le ballon, il se passe des choses. Il alimente les joueurs offensifs et fait le lien entre la phase défensive et offensive. Il a ce caractère introverti et tellement sensible mais sur le terrain, il a de la personnalité».

Positionné en no 10, il n'a pas hésité à redescendre dans son camp pour prendre les ballons et élargir le jeu ou lancer en profondeur Bradley Barcola (6e) et Kylian Mbappé, qui a marqué avant d'être signalé hors-jeu (20e).

C'est lui qui est à l'origine du premier but français: sur la gauche, il a lancé Dembélé qui a décalé Mbappé. Le buteur du Real Madrid a slalomé dans la défense et marqué d'un enroulé du droit (45e) avant de dédier son but à Didier Deschamps, endeuillé par la perte de sa mère la semaine passée.

Malchanceux

Mais le meilleur était encore à venir. Aux 30 mètres, il a lancé d'une petite passe dans le trou Barcola qui s'est décalé et a doublé la marque (52e).

Il a été une nouvelle fois passeur décisif pour le troisième but, le doublé de Mbappé (74e). Avec cette cinquième passe décisive depuis le début du tournoi, il mène le classement de la catégorie devant le Brésilien Bruno Guimaraes (4).

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Il a aussi tenté des frappes, passées au ras du poteau (42e/45e/65e) et a frôlé le prix du plus beau but du tournoi quand son retourné acrobatique s'est écrasé sur le poteau gauche de Jacob Zetterstrom. Au rebond, Oumane Dembélé a repris sans contrôle mais manqué le cadre (36e).

«Je pensais qu'il allait contrôler de la poitrine parce qu'il n'a pas regardé le but avant», a salué Mbappé. «C'était un geste fantastique malheureusement il a été malchanceux, mais on va au stade pour voir ce genre de geste.»

Il a également tiré des coups francs et des corners et aurait pu encore marquer, s'il n'avait pas vendangé un caviar de Mbappé en butant sur Zetterstrom (72e). Au bout de ce match presque parfait, il a été remplacé par Rayan Cherki à la 85e.

Admirateur de Zidane et Henry

«Il est magnifique», s'est exclamé Malo Gusto, sorti du banc pour remplacer Koundé à la 75e. «Il a aidé l'équipe comme à son habitude , nous sommes très contents d'avoir ce genre de joueur et s'il continue à nous faire gagner, on prend».

Le natif de Londres, 24 ans, avait ébloui tout au long de la saison en inscrivant avec le Bayern 22 buts et 31 passes décisives, en Bundesliga et en Ligue des champions notamment. Né d'un père nigérian et d'une mère franco-algérienne, Olise aurait pu défendre les couleurs de l'Angleterre, du Nigeria et de l'Algérie. Mais c'est la France dont il admirait les stars, Zinédine Zidane et Thierry Henry en tête, et dont il a porté le maillot des sélections de jeunes, qu'il a choisie très vite.

S'il brille sur les terrains, «Monsieur Nonchalant» -- son surnom dans le groupe France -- se montre très réservé en public et, avec son français encore approximatif, reste une énigme pour les suiveurs des Bleus. Il a d'ailleurs traversé la zone mixte mardi soir la tête enfouie dans la capuche de sa veste de survêtement, évitant soigneusement de croiser le regard des journalistes qui n'avaient d'yeux que pour lui ou presque.