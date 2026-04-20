L'ailier français du Bayern Munich Michael Olise, brillant en quarts de finale de la Ligue des champions, fait partie des favoris pour remporter le Ballon d'Or «dès cette année», a estimé lundi l'ex-star du Real Madrid Luis Figo, lauréat en 2000.

Michael Olise fait partie des favoris pour remporter le Ballon d'Or, a estimé Luis Figo. IMAGO/Moritz M¸ller

Keystone-SDA, Agence France-Presse ATS

«C'est un joueur incroyable, qui a fait la différence lors de cette confrontation (face au Real). Il est en train de faire une saison exceptionnelle, et fait partie des favoris pour remporter le Ballon d'Or, pas dans le futur mais dès cette année», a déclaré l'ancien attaquant portugais avant la cérémonie de remise des prix Laureus du sport 2026 à Madrid.

«Je crois que c'est une belle surprise, pas seulement au niveau individuel mais aussi pour ce qu'il fait pour son équipe. Pour tous les supporters et les gens qui aiment le beau football, c'est un plaisir de le voir jouer», a-t-il poursuivi.

Figo, interrogé sur la possibilité de voir Olise rejoindre le Real Madrid, a concédé que ce serait une opération «difficile», à laquelle les dirigeants bavarois ont très clairement fermé la porte, et félicité le club allemand d'avoir misé sur l'international français de 24 ans (15 sélections, 4 buts).