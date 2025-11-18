  1. Clients Privés
Europa League Olivier Létang écope d’une amende salée de l’UEFA

ATS

18.11.2025 - 21:18

L'UEFA a infligé mardi une amende de 10'000 euros au président du club de Lille, Olivier Létang. Celui-ci s'était plaint de l'arbitre lors de la défaite du Losc en Europa League le 23 octobre face au PAOK Salonique (3-4).

Une amende de 10 000 euros contre le président lillois Olivier Létang.
Une amende de 10 000 euros contre le président lillois Olivier Létang.
IMAGO

Keystone-SDA

18.11.2025, 21:18

18.11.2025, 21:37

Outre cette sanction contre son patron pour violation des «principes généraux de conduite», le club nordiste écope de 33'500 euros d'amende pour utilisation de fumigènes et «entrave à la circulation» dans l'enceinte, alors que le PAOK devra s'acquitter de 8000 euros pour «actes de dégradation».

Les Lillois s'étaient vu refuser un pénalty quand Matias Fernandez-Pardo s'était écroulé dans la surface grecque, retenu par le maillot (42e), malgré l'intervention de la VAR. Cette décision avait déclenché la fureur d'Olivier Létang, qui s'était plaint en anglais auprès de l'arbitre à la mi-temps. «J'ai déjà écrit à M. (Aleksander) Ceferin (président de l'UEFA), ce qui s'est passé ce soir est incroyable», avait déclaré le dirigeant dans le couloir, des propos captés par les caméras du diffuseur Canal+.

