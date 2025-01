Omar Marmoush rejoint Manchester City ATS

Manchester City a recruté l'Egyptien Omar Marmoush, actuel deuxième meilleur buteur du championnat d'Allemagne avec l'Eintracht Francfort. Ceci pour diversifier ses options au poste d'avant-centre.

Keystone-SDA ATS

Le prolifique attaquant de 25 ans s'est engagé pour quatre saisons et demie, a précisé Manchester City dans un communiqué, soit jusqu'à l'été 2029. Le montant du transfert n'a pas été dévoilé. Selon les presses allemande et britannique, il atteint entre 70 et 80 millions d'euros (dont 5 millions d'euros de bonus).