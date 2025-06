«Il n'y a pas tout à jeter», a estimé jeudi le sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps malgré la défaite contre l'Espagne (5-4) en demi-finales de la Ligue des nations à Stuttgart.

La France de Didier Deschamps a perdu 5-4 face à l’Espagne jeudi soir à Stuttgart. ats

Agence France-Presse Gregoire Galley

«C'est un sentiment mitigé, il y a beaucoup de bonnes choses à retenir. Il n'y a pas tout à jeter même si quand vous prenez cinq buts, c'est que vous n'avez pas tout bien fait. Nos vingt premières minutes ont été très bonnes, on a fini avec plus d'occasions que nos adversaires. Après, en début de seconde période, on en prend deux mais malgré le score large, on a continué sur notre voie en nous créant des occasions et en marquant des buts. On les a fait trembler à la fin», a déclaré Deschamps en conférence de presse.

«Il y a des choses à corriger mais on a fait de bonnes choses. On a été puni parce qu'en face c'est le très haut niveau et ils ont été très efficaces», a-t-il ajouté.

«Il fallait être au top partout»

Deschamps a surtout mis l'accent sur les nombreuses absences qui ont handicapé la défense française (Dayot Upamecano, Wlliam Saliba, Jules Koundé). «Il fallait être au top partout face à cette équipe et on n'avait pas toutes nos forces en défense. Mais ça permet aussi à d'autres joueurs d'être là et par rapport à ce qui nous attend, ce sont des choses intéressantes», a-t-il indiqué.

Interrogé sur la différence avec le revers subi contre la Roja en demi-finales de l'Euro 2024 (2-1), Deschamps a expliqué que «ce n'était pas le même match». «On a eu le mérite d'avoir plus la maîtrise du jeu, on finit avec plus d'occasions. La différence c'est l'efficacité», a-t-il dit.