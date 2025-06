«On a les boules...» - La frustration de Kylian Mbappé

L'attaquant et capitaine de l'équipe de France, Kylian Mbappé, n’a pas caché sa frustration après la défaite (5-4) contre l'Espagne en demi-finale de la Ligue des nations, jeudi à Stuttgart (Allemagne), au micro de TF1.

Kylian Mbappé n’a pas caché sa frustration après la défaite contre l'Espagne jeudi. KEYSTONE

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

«On a les boules, c'est normal parce qu'on voulait gagner. On a joué avec envie, on voulait vraiment remonter le score, mais au final on a perdu et on est frustrés», a pesté Mbappé devant les caméras de TF1.

«On a bien joué aujourd'hui, on a eu des séquences de jeu qu'on n’avait pas eu depuis longtemps. On a su garder le ballon, avoir une structure et des opportunités. Mais le problème, c'est qu'on a eu 10 minutes de trou en première mi-temps et on prend deux buts, 10 minutes de trous en deuxième mi-temps et on prend deux buts et ça, ça se paye cash dans les matches de haut niveau», a constaté l’attaquant de Real Madrid, auteur du premier but français sur penalty (59e).

«Il y a pas que du négatif à tirer ce soir»

«Mais c'est encourageant, on a un long chemin vers la Coupe du monde. Il faut chaque fois tirer des leçons de chaque match et je pense que c'est quand même encourageant. Après ce n’est pas suffisant parce qu'on ne gagne pas et qu'on n'est pas constants sur les 90 minutes, mais il y a du mieux. (Les défenseurs) ont fait ce qu'ils ont pu, ils ont été bons quand même. Il y a pas que du négatif à tirer ce soir», a-t-il conclu.

Mbappé et les Bleus pourront corriger le tir dimanche après-midi (dès 15h00), lors de la petite finale qui les opposera à l’Allemagne.

A Goal of the Tournament contender from France debutant Rayan Cherki 🥵#UNLGOTR | @AlipayPlus pic.twitter.com/6fj4dABpGB — UEFA EURO (@UEFAEURO) June 5, 2025

