L'attaquant Erling Haaland a salué le parcours historique de son équipe au Mondial qui a permis de mettre la Norvège «sur la carte» du monde, malgré l'élimination samedi en quart de finale par l'Angleterre (2-1 ap).

Erling Haaland «On a mis la Norvège sur la carte du monde et c’est ce qui me touche le plus»

«On perd contre l'Angleterre mais on a livré un bon combat», a affirmé le «Cyborg», qui été muselé par la défense anglaise samedi à Miami et quitte le tournoi avec sept buts. «Avec quelques décisions différentes, ça aurait pu être autre chose, mais à ce niveau-là, ce sont les petits détails qui comptent», a-t-il poursuivi en zone mixte.

«Les performances, c'est une chose, battre le Brésil (en 8e de finale), cela en est une autre, mais je pense que la façon dont on a mis la Norvège sur la carte (du monde), c'est peut-être ce qui me touche le plus», a expliqué l'attaquant de Manchester City, après le premier quart de finale de l'histoire de son petit pays dans une Coupe du monde.

«Et j'espère que maintenant on va pouvoir construire quelque chose pour l'Euro et les prochaines Coupe du monde», a-t-il ajouté, «parce que notre génération est incroyable». Après ce parcours historique, «je pense que cela a changé la Norvège et cela m'a changé aussi», a-t-il insisté.

Après cette élimination, le natif de Leeds a dit soutenir l'Angleterre. «Je crois que j'ai eu un maillot de l'Angleterre avant d'avoir eu un maillot de la Norvège quand j'étais jeune», a-t-il souri.

L'éloge à Jude Bellingham

Il a aussi salué la performance de l'Anglais Jude Bellingham, «un bon ami» qu'il a connu à Dortmund. «Je ne suis pas surpris qu'il marque deux buts aujourd'hui et qu'il joue comme il le fait, a-t-il dit. Parfois, il subit un peu trop de critiques parce qu'il ne marque pas assez de buts, ou peu importe la raison. Pour moi, c'est l'un des meilleurs du monde, et c'est un milieu de terrain. Il marque quand même des buts, il arrive quand même à dribbler chaque joueur sur le terrain.»

«Pour Jude, ce ne sont que des éloges, je le trouve incroyable. L'Angleterre a de la chance, parce que tout le monde aimerait avoir un Jude dans son équipe», a-t-il conclu.