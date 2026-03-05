  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Coupe de France «On doit accepter la colère des supporters» - Marseille prend la porte

Gregoire Galley

5.3.2026

L'entraîneur de l'OM Habib Beye a invité ses joueurs à «accepter la déception» et «la colère des supporters» après l'élimination de son équipe aux tirs au but face à Toulouse, en quarts de finale de la Coupe de France.

Habib Beye a invité ses joueurs à «accepter la déception» et «la colère des supporters» après l'élimination de son équipe aux tirs au but face à Toulouse.
Habib Beye a invité ses joueurs à «accepter la déception» et «la colère des supporters» après l'élimination de son équipe aux tirs au but face à Toulouse.
IMAGO/PsnewZ

Agence France-Presse

05.03.2026, 07:47

«La déception est à la hauteur de l'espoir qu'on avait. On était à deux matchs d'une finale. Il faut accepter cette déception, regarder droit devant et faire face. On doit accepter la colère et la tristesse des supporters», a déclaré Beye, dont l'équipe a mené deux fois au score avant d'être contrainte aux tirs au but (2-2; 4 tab à 3).

«On ne peut pas prendre deux buts à chaque match. On savait qu'on aurait beaucoup de combat et dans les détails, sur les coups de pied arrêtés, on n'a pas été à la hauteur», a-t-il aussi estimé.

«Combat»

L'entraîneur marseillais est aussi revenu sur les tirs au but ratés par le capitaine Leonardo Balerdi et par le jeune Ethan Nwaneri. «C'est un geste technique et l'ordre des frappes s'explique par les joueurs qui le maitrisent et qui se sentent en confiance. Les échecs on le sait après et j'aime les joueurs qui ont la personnalité d'y aller. On était très clairs sur les tireurs», a-t-il dit. «C'est malheureux pour Leo et Ethan. Ce sont eux les plus touchés ce soir mais c'est comme ça», a-t-il ajouté.

«Il reste dix matchs pour une qualification directe en Ligue des champions. C'est un gros objectif. La déception est très importante ce soir mais il faut l'évacuer le plus rapidement possible», a aussi reconnu Beye.

«Mon job va être de leur donner l'énergie pour se préparer à aller au combat à Toulouse. Dans le combat qu'on devait mener pour ne pas prendre de buts, il nous a manqué des choses», a-t-il ajouté.

Les plus lus

«On voit là encore la naïveté des politiciens européens»
Pourquoi les avions militaires américains évitent de survoler la Suisse
Alain Berset : «Ce scénario pourrait amener au pire»
Guerre au Moyen-Orient: les derniers développements
Le «divorce alpin», un phénomène qui inquiète
Après le Cap Nord, ils partent à l'assaut des pays baltes en camping-car !