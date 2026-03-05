L'entraîneur de l'OM Habib Beye a invité ses joueurs à «accepter la déception» et «la colère des supporters» après l'élimination de son équipe aux tirs au but face à Toulouse, en quarts de finale de la Coupe de France.

Habib Beye a invité ses joueurs à «accepter la déception» et «la colère des supporters» après l'élimination de son équipe aux tirs au but face à Toulouse. IMAGO/PsnewZ

Agence France-Presse Gregoire Galley

«La déception est à la hauteur de l'espoir qu'on avait. On était à deux matchs d'une finale. Il faut accepter cette déception, regarder droit devant et faire face. On doit accepter la colère et la tristesse des supporters», a déclaré Beye, dont l'équipe a mené deux fois au score avant d'être contrainte aux tirs au but (2-2; 4 tab à 3).

«On ne peut pas prendre deux buts à chaque match. On savait qu'on aurait beaucoup de combat et dans les détails, sur les coups de pied arrêtés, on n'a pas été à la hauteur», a-t-il aussi estimé.

«Combat»

L'entraîneur marseillais est aussi revenu sur les tirs au but ratés par le capitaine Leonardo Balerdi et par le jeune Ethan Nwaneri. «C'est un geste technique et l'ordre des frappes s'explique par les joueurs qui le maitrisent et qui se sentent en confiance. Les échecs on le sait après et j'aime les joueurs qui ont la personnalité d'y aller. On était très clairs sur les tireurs», a-t-il dit. «C'est malheureux pour Leo et Ethan. Ce sont eux les plus touchés ce soir mais c'est comme ça», a-t-il ajouté.

«Il reste dix matchs pour une qualification directe en Ligue des champions. C'est un gros objectif. La déception est très importante ce soir mais il faut l'évacuer le plus rapidement possible», a aussi reconnu Beye.

«Mon job va être de leur donner l'énergie pour se préparer à aller au combat à Toulouse. Dans le combat qu'on devait mener pour ne pas prendre de buts, il nous a manqué des choses», a-t-il ajouté.