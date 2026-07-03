En battant l'Algérie à Vancouver (2-0), la Suisse a remporté son premier match à élimination directe en Coupe du monde depuis 1938. Mais cela ne suffit certainement pas à Dan Ndoye et ses coéquipiers.

Dan Ndoye fête son but (le 2-0) contre l'Algérie et ne compte pas s'arrêter là.

La Nati en 8es du Mondial Dan Ndoye : «On a écrit une page d'histoire, mais on en veut plus»

Dan, la Suisse n'avait plus gagné un match couperet dans un Mondial depuis des décennies. Qu'est-ce que cela signifie?

«On a écrit une page d'histoire, on est très heureux, mais on en veut plus. On a montré aujourd'hui qu'on était une équipe forte. Il va falloir rééditer cela lors du prochain match.»

L'Allemagne et les Pays-Bas sont éliminés, alors que vous serez au rendez-vous des 8es. Qu'est-ce que cela dit de l'évolution de la Suisse?

«Notre objectif est de montrer qu'on fait partie des plus grandes équipes du monde. Pour ça, il faut gagner les matches quand ça compte vraiment, et aujourd'hui on y est parvenu. Maintenant, une autre équipe se présente face à nous. On est prêt à passer à la prochaine étape.»

Vous avez marqué votre premier but en Coupe du monde (le 2-0). A quel point les occasions manquées face au Qatar vous ont motivé?

«Je suis content d'avoir pu aider l'équipe. Il y avait forcément un peu de frustration, mais j'ai travaillé pour retrouver cette confiance. Aujourd'hui, je ne me suis pas pris la tête. Je me suis juste concentré sur ma performance et le but est arrivé. C'est un petit ouf de soulagement, mais le plus important reste la victoire.»

Johan Manzambi a encore été décisif pour vous. Un mot sur sa performance?

«Ce qu'il fait à son âge est incroyable. C'est un joueur très important pour nous, qui nous aide à passer un cap. Evidemment, il peut encore progresser, mais il nous rend déjà tellement meilleurs. On est vraiment heureux de l'avoir dans l'équipe.»

Pour la première fois du tournoi, vous terminez un match sans encaisser de but...

«C'est très positif, d'autant plus que c'est un nouveau tournoi qui a commencé aujourd'hui. On gagne ou on rentre à la maison. Il fallait vraiment être concentré jusqu'à la dernière minute, car on a bien vu lors des autres 16es de finale que tout pouvait arriver jusqu'au coup de sifflet final.

Maintenant, les fans se mettent à rêver de vous voir affronter l'Argentine en quart de finale...

«Ce sont les champions du monde en titre. Ils peuvent compter sur l'un des meilleurs joueurs de l'histoire. Si on doit affronter l'Argentine, on affrontera l'Argentine. Mais on a un autre match à jouer d'abord.

Justement, il s'agira de la Colombie ou du Ghana. Et ce sera encore une fois à Vancouver. Un avantage?

«On est bien ici, dans cette ville, dans ce stade qu'on connaît bien maintenant et où l'atmosphère est excellente. C'est surtout une bonne nouvelle de ne pas avoir à voyager.»