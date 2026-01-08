«Ça fait mal», a admis jeudi Roberto De Zerbi, l'entraîneur de l'OM, battu aux tirs au but par le Paris SG lors du Trophée des champions organisé au Koweït.

Cruel dénouement pour Roberto De Zerbi et ses joueurs, battus aux tirs au but. IMAGO/Icon Sport

Agence France-Presse Melchior Cordonier

«Ça fait mal parce qu'on a fait un grand match. C'est dur à accepter, ça fait souffrir. On voulait écrire l'histoire contemporaine du club avec un trophée attendu depuis si longtemps», a déclaré De Zerbi en conférence de presse.

«On ne ramène rien à Marseille, juste la bonne performance et la conscience qu'on ne peut pas être l'équipe qui a perdu contre Nantes il y a quatre jours (en championnat, NDLR) et celle de ce soir. On doit être comme ça tous les soirs», a-t-il aussi déclaré.

«La première chose que j'ai dite en entrant dans le vestiaire, c'est que je n'avais jamais pleuré après une défaite. Mais aujourd'hui oui. Parce qu'on méritait ce titre contre l'équipe la plus forte d'Europe», a aussi raconté De Zerbi.

«Aujourd'hui l'OM méritait de gagner. Aujourd'hui il y avait tout, tout ce qu'il faut à une équipe qui veut gagner. Dimanche contre Nantes il n'y avait rien. Aujourd'hui c'est peut-être mon meilleur match comme coach à l'OM, Nantes était peut-être le pire», a-t-il ajouté.

«Le foot est parfois injuste. Le PSG est habitué à gagner des trophées et nous non», a conclu De Zerbi.